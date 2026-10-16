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Αγανάκτηση με τις τιμές ενέργειας στις ΗΠΑ: Καταναλωτές απειλούν με μαζικές μηνύσεις
Mark Stuckey on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 06:40
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Έντονες αντιδράσεις και κύμα δυσαρέσκειας προκαλούν οι συνεχόμενες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ένας κάτοικος της Φλόριντα ανέδειξε πρόσφατα το πρόβλημα των υπέρογκων λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Άλεξ Μενέντεζ, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok, παρουσίασε τον λογαριασμό ρεύματος που έλαβε από την τοπική εταιρεία παροχής HPS Homestead. Παρότι η συνολική οφειλή ήταν ελαφρώς μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες, το τελικό ποσό των 396,72 δολαρίων παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος, απευθυνόμενος στον πάροχο: «Τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα, αλλά παραμένουν άσχημα. Οφείλετε να κάνετε κάτι καλύτερο».

Η ανάρτηση έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια από άλλους καταναλωτές της περιοχής που αντιμετωπίζουν παρόμοια οικονομική ασφυξία. Χρήστης ανέφερε πως ο δικός του λογαριασμός ξεπέρασε τα 500 δολάρια, αφήνοντας αιχμές για αδιαφανείς πρακτικές, ενώ άλλος καταναλωτής σημείωσε πως για ένα μικρό διαμέρισμα δύο δωματίων καλείται να πληρώσει 250 δολάρια. Παράλληλα, έτερος ένοικος διπλοκατοικίας είδε τη χρέωση να φτάνει τα 430 δολάρια.

Αναλύοντας τη δομή του λογαριασμού, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού - περίπου 226,04 δολάρια - αφορούσε την καθαρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο αφορούσε τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας (σχεδόν 100 δολάρια), χρεώσεις ύδρευσης και τοπικούς φόρους.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό και ανελαστικό αγαθό. Ένας μηνιαίος λογαριασμός της τάξεως των 400 δολαρίων συνιστά σοβαρό πλήγμα για την ευημερία ενός νοικοκυριού, ειδικά όταν, όπως επισημαίνουν οι πολίτες, οι τιμές παραμένουν στα ύψη χωρίς να έχει αυξηθεί η χρήση συσκευών.

«Για τέσσερα χρόνια πλήρωνα σταθερά από 190 έως 220 δολάρια. Τους τελευταίους έξι μήνες πληρώνω 320 έως 350 δολάρια για την ακριβώς ίδια κατανάλωση», σχολίασε άλλος καταναλωτής.

Η συστηματική αυτή απόκλιση έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, με ορισμένους καταναλωτές να προτείνουν πλέον οργανωμένες νομικές ενέργειες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, αν τα στοιχεία και οι χρεώσεις των παρόχων δεν δικαιολογούνται από την πραγματική κατανάλωση, ο δρόμος για τη κατάθεση συλλογικών προσφυγών θεωρείται πλέον ανοιχτός.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 06:40
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