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Η Schneider Electric παρουσιάζει το Easy UPS 3S Pro για ευκολότερη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε κρίσιμες εφαρμογές

Η Schneider Electric παρουσιάζει το Easy UPS 3S Pro για ευκολότερη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε κρίσιμες εφαρμογές
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 11:57
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  • Το νέο Easy UPS 3S Pro προσφέρει αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική τριφασική προστασία τροφοδοσίας και συνέχεια λειτουργίας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, data centers και εμπορικές εφαρμογές.
  • Σχεδιασμένο για απλοποιημένη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, με συμπαγείς διαστάσεις και ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας.
  • Διατίθεται σε όλες τις αγορές IEC παγκοσμίως σε μοντέλα 10–40 kVA για εσωτερικές και εξωτερικές διαμορφώσεις μπαταριών, με ενσωματωμένες δυνατότητες εγγενούς συμμόρφωσης.

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, παρουσίασε το Easy UPS 3S Pro, ένα νέο τριφασικό σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική προστασία τροφοδοσίας σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές. Το Easy UPS 3S Pro είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις αγορές του IEC παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Διαθέσιμο σε ισχύ 10-40 kVA και με υποστήριξη τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές διαμορφώσεις μπαταριών, το Easy UPS 3S Pro έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συνέχεια της λειτουργίας σε μικρά και μεσαία data centers, εμπορικά κτίρια, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, βιομηχανικά περιβάλλοντα, υποδομές τηλεπικοινωνιών και εφαρμογές μεταφορών.

Βασιζόμενο στην καθιερωμένη σειρά Easy UPS της Schneider Electric, το Easy UPS 3S Pro συνδυάζει ισχυρή ηλεκτρική απόδοση με απλοποιημένη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, σε ένα συμπαγές και ελαφρύ σχεδιασμό. Προσφέροντας επίπεδα απόδοσης άνω του 96% σε λειτουργία διπλής μετατροπής και έως και 99% σε λειτουργία ECO, η λύση επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα αξιόπιστη προστασία τροφοδοσίας για κρίσιμα φορτία.

«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται ανθεκτικές και αποδοτικές λύσεις προστασίας τροφοδοσίας, οι οποίες να είναι εύκολες στην εγκατάσταση και τη διαχείριση», δήλωσε ο Νίκος Ζήσιμος, Secure Power Sales Director, Southern Balkans της Schneider Electric. « Το Easy UPS 3S Pro έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας, συνδυάζοντας αξιόπιστη προστασία τροφοδοσίας, απλοποιημένη εγκατάσταση και ενσωματωμένες δυνατότητες παρακολούθησης σε ένα εξαιρετικά οικονομικό πακέτο, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους συνεργάτες διανομής».

Απλοποιημένη εγκατάσταση και λειτουργική αποδοτικότητα

Σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες των εργολάβων, των τεχνικών εγκατάστασης και των διανομέων, το Easy UPS 3S Pro διαθέτει συμπαγείς διαστάσεις, ελαφρύ σχεδιασμό και ενσωματωμένους διακόπτες για την απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης και εκκίνησης. Η λειτουργία δοκιμής «Easy Loop» επιτρέπει τον έλεγχο της απόδοσης του UPS χωρίς να απαιτείται τράπεζα φορτίου, ενώ η πρόσβαση για συντήρηση από μπροστά, πλάγια και πίσω απλοποιεί τη συνεχή συντήρηση.

Η νέα λύση ενσωματώνει επίσης βελτιωμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας, ενσωματωμένα φίλτρα σκόνης και προστατευτική επίστρωση, ώστε να υποστηρίζει αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων εγκατάστασης. Υποστηρίζοντας επεκτάσιμες εγκαταστάσεις, το Easy UPS 3S Pro παρέχει δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας για επέκταση χωρητικότητας ή απόθεση N+1, καθώς και διαμορφώσεις κοινής συστοιχίας μπαταριών που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του κόστους της υποδομής.

Βελτιωμένη ορατότητα, παρακολούθηση και κυβερνοασφάλεια

Το Easy UPS 3S Pro περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση μέσω του software suite EcoStruxure™ IT της Schneider Electric, καθώς και την ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης κτιρίων μέσω της υποστήριξης του πρωτοκόλλου BACnet. Οι πελάτες μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία παρακολούθησης που βασίζονται στο cloud ή εγκαθίστανται τοπικά, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της απόδοσης της υποδομής, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του χρόνου λειτουργίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε κατανεμημένα περιβάλλοντα.

Για την κάλυψη των εξελισσόμενων απαιτήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το σύστημα της κάρτας Secure Network Management Card διαθέτει ανεξάρτητη πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62443-4-2, βοηθώντας τους οργανισμούς να μειώσουν την έκθεσή τους σε απειλές κυβερνοασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα υποδομής.

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