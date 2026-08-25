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Κλιματιστικό: Ο μύθος για το μονοξείδιο του άνθρακα και οι πραγματικοί κίνδυνοι για την υγεία

Κλιματιστικό: Ο μύθος για το μονοξείδιο του άνθρακα και οι πραγματικοί κίνδυνοι για την υγεία
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 07:12
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Τα κλιματιστικά αποτελούν σωτήρια λύση κατά τους θερινούς μήνες, ωστόσο η χρήση τους συνοδεύεται από αστικούς μύθους αλλά και πραγματικούς κινδύνους για την υγεία.

Τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, τα κλιματιστικά μετατρέπουν τους εσωτερικούς χώρους σε όαση δροσιάς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν κρύβουν και ορισμένους κινδύνους - αν και η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ένας από αυτούς.

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται αποκλειστικά από την ατελή καύση καυσίμων, όπως η χρήση γεννητριών, ξύλων, άνθρακα ή σομπών πετρελαίου χωρίς επαρκή εξαερισμό. Στα κλιματιστικά δεν πραγματοποιείται καμία τέτοια διαδικασία.

Η λειτουργία των κλιματιστικών βασίζεται στην ανακυκλοφορία του αέρα: απορροφούν τον θερμό αέρα του χώρου, τον ψύχουν μέσω των στοιχείων που περιέχουν ψυκτικό υγρό και τον διοχετεύουν ξανά στο δωμάτιο. Καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει κίνδυνος παραγωγής μονοξειδίου του άνθρακα.

Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Η χρήση των κλιματιστικών, ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει την υγεία με άλλους τρόπους.

Η συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό των μονάδων ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων, μούχλας και βακτηρίων, τα οποία στη συνέχεια διασπείρονται στον αέρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει από αλλεργικές αντιδράσεις έως σοβαρότερες αναπνευστικές ενοχλήσεις, ειδικά σε μεγάλους επαγγελματικούς χώρους.

Επιπλέον, ακόμη και μια καθαρή μονάδα ξηραίνει την ατμόσφαιρα. Ο ξηρός αέρας ερεθίζει τον φαρυγγικό και ρινικό βλεννογόνο, μειώνοντας τη φυσική άμυνα του οργανισμού και καθιστώντας τον πιο ευάλωτο σε μικρόβια.

Η σημασία της σωστής συντήρησης

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η τακτική καθαριότητα είναι απαραίτητη. Στις επιτοίχιες ή φορητές μονάδες, απαιτείται ο καθαρισμός του καλύμματος και των φίλτρων με σαπούνι και νερό, καθώς και η απομάκρυνση της σκόνης από τα στοιχεία του πυκνωτή.

Στις εξωτερικές μονάδες, αφού διακοπεί η παροχή ρεύματος, πρέπει να απομακρύνονται τα συσσωρευμένα υπολείμματα (φύλλα, κλαδιά) και να καθαρίζονται τα πτερύγια με ειδικό καθαριστικό και νερό χαμηλής πίεσης.

Εάν η διαδικασία φαίνεται περίπλοκη, η συνδρομή ενός εξειδικευμένου τεχνικού HVAC διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 07:12
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