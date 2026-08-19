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ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 15:18
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  • 58 παράκτιοι καθαρισμοί σε 45 παραλίες του νησιού και απομάκρυνση 295 κιλών απορριμμάτων
  • ΔΕΗ: Στρατηγικές συνεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό των παράκτιων περιοχών

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ και το Project PARALIES ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την προστασία των ελληνικών ακτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος Project PARALIES on the Road, που υλοποιείται για τρίτη χρονιά στα ελληνικά νησιά, η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρόδο. Μέσα από καθαρισμούς και δράσεις ενημέρωσης, η συνεργασία συνεχίζει να ενισχύει την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ProjectPARALIESontheRoadxRhodes, το φετινό καλοκαίρι υλοποιήθηκαν συνολικά 58 παράκτιοι καθαρισμοί σε 45 παραλίες της Ρόδου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των ελληνικών ακτών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Από τις δράσεις καθαρισμού, συλλέχθηκαν συνολικά295 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 37.285 τεμάχια, κυρίως πλαστικά μιας χρήσης, αποτσίγαρα, κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καλαμάκια.

Σημαντικό μέρος της φετινής πρωτοβουλίας αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της ΔΕΗ από τους τοπικούς σταθμούς παραγωγής (ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς). Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν εθελοντικά σε καθαρισμούς στις παραλίες Σορωνή και Πρασονήσι, συλλέγοντας210 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 10.790 τεμάχια, συμβάλλοντας έμπρακτα στον καθαρισμό και την προστασία των ακτών του νησιού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα στον πυλώνα Ανάπτυξης έργων Διαμοιραζόμενης Αξίας, στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Το πρόγραμμα Project PARALIES on the Road x Rhodesαποτελεί φυσική συνέχεια των δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε νησιά των Κυκλάδων, όπως η Κέα, η Κύθνος, η Σίφνος, η Σέριφος, η Ίος, η Μήλος και η Κίμωλος. Συνολικά, στατρία χρόνια υλοποίησης του προγράμματοςProjectPARALIESontheRoad, έχουν πραγματοποιηθεί 145καθαρισμοί, ενώ έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 410,2 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 87.307 τεμάχια,αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών.

Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουντην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

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