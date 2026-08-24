Υπουργικό Συμβούλιο: «Ελλάδα 2.0», ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά η ατζέντα της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Με μια ευρεία ατζέντα, που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0» και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τη νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ειδικότερα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν τον απολογισμό ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα εισηγηθεί σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, παρουσιάζοντας την προετοιμασία που έχει γίνει καθώς και τις καινοτομίες που πρόκειται να εφαρμοστούν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών.

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η «Περιφέρεια 2030». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα παρουσιάσουν τους άξονες εδαφικής συνοχής, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την Κυβερνητική Επιτροπή για τη Νησιωτικότητα και την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα εισηγηθούν το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό.

Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την υφυπουργό Μαρία-Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη, θα παρουσιάσουν το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.