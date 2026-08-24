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Μελ. Τραυλού προς ΙΜΟ: Διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου και παγκόσμια αποδεκτού πλαισίου για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
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Δήλωση της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστώ, Μ. Τραυλού, ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Με σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη του IMO να διαμορφώσουν ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και παγκόσμια αποδεκτό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, παρεμβαίνει ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες, η διαθεσιμότητα καυσίμων και η οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου.

Η δήλωση της πρόεδρου της ΕΕΕ Μελίνας Τραυλού έχει η εξής:

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλο και πιο έντονα. Τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν την ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επείγουσα ανάγκη ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Ο στόχος της απανθρακοποίησης είναι δεδομένος και κοινός.

Ως ναυτιλία, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον ρόλο που μας αναλογεί και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να συμβάλουμε ουσιαστικά σε αυτό το στόχο. Επενδύουμε συστηματικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων και στις νέες τεχνολογίες, μειώνοντας σταθερά την ένταση άνθρακα των εκπομπών του κλάδου.

Οι φιλόδοξοι στόχοι, όμως, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να παραμένουν ρεαλιστικοί και με λύσεις που να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές δυνατότητες και στις πραγματικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να επιβαρύνουμε κοινωνίες και οικονομίες, χωρίς το επιθυμητό περιβαλλοντικό όφελος. Σε όλη αυτή την πορεία, η ναυτιλιακή βιομηχανία υποστηρίζει σταθερά ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα ενιαίο, λειτουργικό και πραγματικά εφαρμόσιμο παγκόσμιο πλαίσιο· ένα πλαίσιο που θα υιοθετηθεί από το διεθνές νομοθετικό όργανο του κλάδου, τον IMO.

Η μέχρι σήμερα όμως πορεία των διαπραγματεύσεων έχει αναδείξει ουσιαστικές αδυναμίες στο προτεινόμενο IMO Net-Zero Framework, το οποίο προφανώς δεν αποτελεί τη λύση. Είναι κρίσιμο η φωνή της ναυτιλίας, που θα κληθεί να εφαρμόσει τα μέτρα, να ληφθεί ουσιαστικά υπόψη. Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δεν μπορεί να επιτευχθεί ερήμην της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση της πρότασης του Παναμά και της Λιβερίας, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, αποτελεί μια ισορροπημένη και ρεαλιστική βάση για τη συνέχιση του διεθνούς διαλόγου.

Ενσωματώνει κρίσιμες παραμέτρους, όπως η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των απαιτούμενων καυσίμων. Η σημασία αυτών των παραμέτρων για τον καθορισμό της πορείας απανθρακοποίησης της ναυτιλίας υποστηρίζεται και από την πρόταση της Ιαπωνίας.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η πρόταση του Παναμά και της Λιβερίας αναγνωρίζει και τον καθοριστικό ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων και τη συμβολή της στη μείωση των εκπομπών, παράμετρο με ιδιαίτερη σημασία όσο τα κατάλληλα καύσιμα είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε διατίθενται σε υπερβολικά υψηλό κόστος.

Η ναυτιλία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του κόσμου. Κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, συνδέει ολόκληρο τον πλανήτη. Γι' αυτό και οι αποφάσεις για την πράσινη μετάβασή της είναι οικουμενικής σημασίας.

Καλούμε λοιπόν τα κράτη μέλη του IMO να αφουγκραστούν ουσιαστικά τη φωνή του κλάδου για μία παγκόσμια λύση που θα εξασφαλίζει την αναγκαία διεθνή συναίνεση και θα συνδυάζει περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο στόχος είναι ένας: ουσιαστική απανθρακοποίηση. Γιατί η πρόοδος δεν κρίνεται από όσα σχεδιάζονται στη θεωρία, αλλά από όσα μπορούν να επιτευχθούν στην πράξη, με γνώμονα πάντα το κοινό καλό».

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