Κλιματιστικό: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν έχει καύσωνα

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού τις ημέρες του καύσωνα δεν είναι μόνο ζήτημα άνεσης, αλλά και οικονομικής επιβίωσης.

Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από τη δροσερή αύρα του κλιματιστικού όταν επιστρέφουμε στο σπίτι μετά από μια καυτή ημέρα.

Όσο απαραίτητη κι αν είναι αυτή η τεχνολογία, ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε σωστά, ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως με έναν αστρονομικό λογαριασμό ρεύματος.

Ένας ειδικός στον τομέα της θέρμανσης, του αερισμού και του κλιματισμού (HVAC) αποκαλύπτει τη συνήθεια που μας κοστίζει ακριβότερα από κάθε άλλη κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ώστε να την αποφύγουμε και να παραμείνουμε δροσεροί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η πιο δαπανηρή ρύθμιση

Ο Andy Fox εξηγεί: «Η πιο δαπανηρή ρύθμιση για το κλιματιστικό σας είναι να το βάλετε στην πιο χαμηλή θερμοκρασία και να το αφήσετε εκεί. Το σπίτι δεν πρόκειται να κρυώσει πιο γρήγορα σε σχέση με το αν επιλέγατε μια λογική, σταθερή θερμοκρασία. Αντίθετα, αν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο, το σύστημα θα καταναλώσει άσκοπα τεράστιες ποσότητες ενέργειας».

Με άλλα λόγια, η συνήθεια να «κατεβάζουμε» τον θερμοστάτη στους 18°C και να τον ξεχνάμε εκεί - ακόμα κι όταν αρχίζουμε να κρυώνουμε ή όταν φεύγουμε από το σπίτι για εξωτερικές δουλειές - εκτινάσσει τα έξοδα στα ύψη.

Σύμφωνα με τον Fox, η επιλογή της θερμοκρασίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας για το κόστος λειτουργίας της συσκευής.

Για να κάνετε οικονομία, προτείνει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στην υψηλότερη θερμοκρασία που αισθάνεστε υποφερτή και να την αυξάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το σπίτι είναι άδειο.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τις ώρες με τις χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος, ώστε να περιορίζετε τη χρήση του κλιματιστικού τις ώρες αιχμής.

Πώς να ελαχιστοποιήσετε το κόστος και να μείνετε δροσεροί

Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που επιλέγετε, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που θα κρατήσουν τον χώρο σας δροσερό και τον λογαριασμό χαμηλό:

Αλλάζετε τακτικά το φίλτρο του κλιματιστικού: Ο Fox συνιστά την αντικατάσταση των λεπτών φίλτρων (πάχους 2,5 εκ.) τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, και κάθε 6 έως 12 μήνες για τα παχύτερα φίλτρα. Αν χρησιμοποιείτε φορητή μονάδα ή κλιματιστικό παραθύρου, ο καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση.

Επίσης, η ετήσια συντήρηση από επαγγελματία είναι απαραίτητη, καθώς η χαμηλή πίεση του ψυκτικού υγρού μειώνει δραματικά την απόδοση.

Περιορίστε το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας: Η ζέστη που εισέρχεται από τα παράθυρα αυξάνει τη θερμοκρασία του σπιτιού. Κλείνετε τις κουρτίνες και τα στόρια τις μεσημεριανές ώρες και αποφεύγετε τη χρήση του φούρνου ή συσκευών που παράγουν θερμότητα.

Επιστρατεύστε φορητές λύσεις: Αν θέλετε να δροσίσετε μόνο ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, ένα φορητό κλιματιστικό ή ένας ανεμιστήρας οροφής μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη άνεση τοπικά, χωρίς να επιβαρύνουν το κεντρικό σύστημα κλιματισμού του σπιτιού.

Πηγή: thespruce.com