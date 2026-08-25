ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταύρος Παπασταύρου: Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 10:57
Διυλιστήριο στις φλόγες, 2 νεκροί στη Ρωσία σε ουκρανικές επιδρομές - Ισάριθμοι νεκροί στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 10:47
Νίκος Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρων Αριστείας για έρευνα και καινοτομία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/08/2026 - 09:57
Αντ. Γκουτέρες: Προτείνει βοήθεια του ΟΗΕ για να διευκολυνθούν οι μεταφορές λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 09:49
Metlen Energy & Metals: Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/08/2026 - 09:14
Ο Μιχάλης Δαμιανός Χαιρετίζει τις Δηλώσεις Μητσοτάκη για τον GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 08:35
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Διασφαλίζουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα οι “δουλειές” της γαλλικής Meridiam για την ηλεκτρική σύνδεση με τη Κύπρο;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 08:20
Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/08/2026 - 08:07
Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 08:04
Γιάννης Τριήρης: Οι αυξήσεις της απληστίας και οι μειώσεις της κοροϊδίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/08/2026 - 08:00
Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε ποτέ επανεκκίνηση στο router σας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:11
Πώς δροσιζόταν ένα σπίτι πριν την εποχή των κλιματιστικών: Το παράδειγμα της Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/08/2026 - 07:11
Τέσσερις μύθοι για τη φόρτιση του κινητού που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Κλιματιστικό: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν έχει καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Κλιματιστικό: Ο μύθος για το μονοξείδιο του άνθρακα και οι πραγματικοί κίνδυνοι για την υγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 07:12
Μελ. Τραυλού προς ΙΜΟ: Διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου και παγκόσμια αποδεκτού πλαισίου για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/08/2026 - 15:40
Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/08/2026 - 15:17
Στα μέσα του Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής ευρωπαίων ηγετών για την Αρκτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 14:03
Κ. Χατζηδάκης: Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/08/2026 - 13:32
Greenpeace: Στα 36 δισ. ευρώ το κόστος της παρατεταμένης ξηρασίας για τη γερμανική οικονομία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/08/2026 - 12:56
Η Schneider Electric παρουσιάζει το Easy UPS 3S Pro για ευκολότερη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε κρίσιμες εφαρμογές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/08/2026 - 11:57
ΠΑΣΟΚ: Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Ούτε όμως σβήνει την ευθύνη του Πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 11:14
Ρωσικές δυνάμεις της έπληξαν δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα κοντά στην Οδησσό
ΚΟΣΜΟΣ
24/08/2026 - 11:02
Υπουργικό Συμβούλιο: «Ελλάδα 2.0», ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά η ατζέντα της συνεδρίασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 10:04
Λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο από τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
24/08/2026 - 09:33
Σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές της Ελλάδας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/08/2026 - 08:48
Γιώργος Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας τελείωσε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 08:19
ΔΕΘ: Από τα εύκολα στα δύσκολα μέτρα - Ποια «κλειδώνουν» και ποια κοστίζουν ακριβά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/08/2026 - 08:05
Γιάννης Τριήρης: «Λεφτά υπάρχουν» για τους δανειστές, αλλά όχι για την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/08/2026 - 07:59
Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο 2026 λόγω πετρελαιοειδών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/08/2026 - 15:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλιματιστικό: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν έχει καύσωνα

Κλιματιστικό: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν έχει καύσωνα
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 07:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού τις ημέρες του καύσωνα δεν είναι μόνο ζήτημα άνεσης, αλλά και οικονομικής επιβίωσης.

Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από τη δροσερή αύρα του κλιματιστικού όταν επιστρέφουμε στο σπίτι μετά από μια καυτή ημέρα.

Όσο απαραίτητη κι αν είναι αυτή η τεχνολογία, ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε σωστά, ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως με έναν αστρονομικό λογαριασμό ρεύματος.

Ένας ειδικός στον τομέα της θέρμανσης, του αερισμού και του κλιματισμού (HVAC) αποκαλύπτει τη συνήθεια που μας κοστίζει ακριβότερα από κάθε άλλη κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ώστε να την αποφύγουμε και να παραμείνουμε δροσεροί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η πιο δαπανηρή ρύθμιση

Ο Andy Fox εξηγεί: «Η πιο δαπανηρή ρύθμιση για το κλιματιστικό σας είναι να το βάλετε στην πιο χαμηλή θερμοκρασία και να το αφήσετε εκεί. Το σπίτι δεν πρόκειται να κρυώσει πιο γρήγορα σε σχέση με το αν επιλέγατε μια λογική, σταθερή θερμοκρασία. Αντίθετα, αν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο, το σύστημα θα καταναλώσει άσκοπα τεράστιες ποσότητες ενέργειας».

Με άλλα λόγια, η συνήθεια να «κατεβάζουμε» τον θερμοστάτη στους 18°C και να τον ξεχνάμε εκεί - ακόμα κι όταν αρχίζουμε να κρυώνουμε ή όταν φεύγουμε από το σπίτι για εξωτερικές δουλειές - εκτινάσσει τα έξοδα στα ύψη.

Σύμφωνα με τον Fox, η επιλογή της θερμοκρασίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας για το κόστος λειτουργίας της συσκευής.

Για να κάνετε οικονομία, προτείνει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στην υψηλότερη θερμοκρασία που αισθάνεστε υποφερτή και να την αυξάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν το σπίτι είναι άδειο.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τις ώρες με τις χαμηλότερες χρεώσεις ρεύματος, ώστε να περιορίζετε τη χρήση του κλιματιστικού τις ώρες αιχμής.

Πώς να ελαχιστοποιήσετε το κόστος και να μείνετε δροσεροί

Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία που επιλέγετε, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που θα κρατήσουν τον χώρο σας δροσερό και τον λογαριασμό χαμηλό:

Αλλάζετε τακτικά το φίλτρο του κλιματιστικού: Ο Fox συνιστά την αντικατάσταση των λεπτών φίλτρων (πάχους 2,5 εκ.) τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, και κάθε 6 έως 12 μήνες για τα παχύτερα φίλτρα. Αν χρησιμοποιείτε φορητή μονάδα ή κλιματιστικό παραθύρου, ο καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση.
Επίσης, η ετήσια συντήρηση από επαγγελματία είναι απαραίτητη, καθώς η χαμηλή πίεση του ψυκτικού υγρού μειώνει δραματικά την απόδοση.

Περιορίστε το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας: Η ζέστη που εισέρχεται από τα παράθυρα αυξάνει τη θερμοκρασία του σπιτιού. Κλείνετε τις κουρτίνες και τα στόρια τις μεσημεριανές ώρες και αποφεύγετε τη χρήση του φούρνου ή συσκευών που παράγουν θερμότητα.

Επιστρατεύστε φορητές λύσεις: Αν θέλετε να δροσίσετε μόνο ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, ένα φορητό κλιματιστικό ή ένας ανεμιστήρας οροφής μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη άνεση τοπικά, χωρίς να επιβαρύνουν το κεντρικό σύστημα κλιματισμού του σπιτιού.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 07:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι: 5 απλές αλλαγές που «φρενάρουν» το κόστος του κλιματιστικού
Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι: 5 απλές αλλαγές που «φρενάρουν» το κόστος του κλιματιστικού 21 Αυγούστου 2026
Όμιλος AKTOR: Εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 06 Αυγούστου 2026
Όμιλος AKTOR: Εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς δροσιζόταν ένα σπίτι πριν την εποχή των κλιματιστικών: Το παράδειγμα της Κρήτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πώς δροσιζόταν ένα σπίτι πριν την εποχή των κλιματιστικών: Το παράδειγμα της Κρήτης

Κλιματική Αλλαγή: 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική Αλλαγή: 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες

Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 