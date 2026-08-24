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Στα μέσα του Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής ευρωπαίων ηγετών για την Αρκτική

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου η σύνοδος κορυφής ευρωπαίων ηγετών για την Αρκτική
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 14:03
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Τη διοργάνωση τον Σεπτέμβριο συνόδου κορυφής ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερωμένη στην Αρκτική και με τίτλο «η γεωπολιτική σημασία της οποίας συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτητα», ανακοίνωσε σήμερα η Φινλανδία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το έδαφος της Γροιλανδίας πρέπει να γίνει Αμερικανικό, καθώς και η απόφαση της Κίνας να στείλει πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσιας οδού που διασχίζει την Αρκτική επιβεβαίωσαν την στρατηγική σημασία της περιοχής.

Η σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην πόλη του Ροβανιέμι και έχει ως στόχο «την ενίσχυση της κοινής στρατηγικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρκτικής περιοχής, η γεωπολιτική σημασία της οποίας συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύτητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο.

«Η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί όλο και σημαντικότερο τμήμα του περιβάλλοντος ασφαλείας της Ευρώπης», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απευθείας συμφέροντα στην σταθερότητα, την ασφάλεια και την βιώσιμη ανάπτυξή της. Είναι πολύτιμο να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα από κοινού με μία μεγάλη ομάδα ηγετών της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Η τήξη των πάγων έχει ενισχύσει την στρατηγική σημασία της Αρκτικής αυξάνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας φυσικούς πόρους και ανοίγοντας νέες οδούς ναυσιπλοΐας.

Νοτιοκορεατικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων απέπλευσε το Σάββατο με προορισμό την Ευρώπη μέσω της Αρκτικής. Είναι το τελευταίο παράδειγμα του νέου ενδιαφέροντος που δημιουργεί αυτή η θαλάσσια οδός, μεσούντος του αποκλεισμού του Ορμούζ που έχει διαταράξει τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, αν και η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους για τα πλοία στην Αρκτική, αυτοί θα παραμείνουν δευτερεύουσας σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν στην σύνοδο κορυφής για την Αρκτική.

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