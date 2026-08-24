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Γιώργος Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας τελείωσε»
Newsroom
Δευτέρα, 24/08/2026 - 08:19
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Μήνυμα ισχύος στην Τουρκία για Αιγαίο, 12 μίλια και θαλάσσια πάρκα

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και τον διάλογο, αλλά από θέση ισχύος και χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά της δικαιώματα, στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής». Παράλληλα, απορρίπτει την κριτική περί «μαλθακής» πολιτικής απέναντι στην 'Αγκυρα και τονίζει ότι «η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτί».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει ότι τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο για την εξυπηρέτηση των εθνικών στόχων. Όπως σημειώνει, η αποκλιμάκωση των τελευταίων ετών επέτρεψε στην Ελλάδα να περιορίσει τις κρίσεις, να ενισχύσει την οικονομία της, να αναβαθμίσει αποφασιστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και να διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα.

Αναφέρεται ειδικότερα στα Rafale, στα αναβαθμισμένα F-16, στις φρεγάτες Belharra και στα F-35 που αναμένονται, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε αέρα και θάλασσα. Την ίδια ώρα, τονίζει ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ινδία και τις χώρες του Κόλπου.

Για τη Διακήρυξη των Αθηνών, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει ενεργή, καθώς καθιέρωσε έναν δομημένο διάλογο με την Τουρκία και έναν μόνιμο δίαυλο αποσυμπίεσης. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η επικοινωνία δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη των ελληνικών θέσεων και υπενθυμίζει ότι κάθε πλευρά διατηρεί ακέραιες τις νομικές της απόψεις.

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι απέναντι στις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηρίζει τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα «παράνομα» και υπογραμμίζει ότι δεν παράγουν έννομες συνέπειες, καθώς εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων σε μη οριοθετημένα διεθνή ύδατα ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο», τονίζει, προσθέτοντας ότι, παρά την προσήλωση της Αθήνας στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, «είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Σε ό,τι αφορά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι πρόκειται για κινήσεις που κατοχυρώνουν στην πράξη τις ελληνικές θέσεις στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, υπενθυμίζει τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης.

Για το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, είναι κατηγορηματικός: πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο μπορεί να ασκηθεί μονομερώς «σε χρόνο και με τρόπο που θα επιλεγεί από την ελληνική Πολιτεία».

Αναφορικά με τις σχέσεις με το Ισραήλ, απορρίπτει την άποψη ότι η Αθήνα «υπερεπενδύει» στη συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία, τονίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολυεπίπεδη και διατηρεί ανοικτούς διαύλους τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτηρίζει το έργο μείζονος σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και διαβεβαιώνει ότι Αθήνα και Λευκωσία θα πράξουν ό,τι προβλέπεται για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίησή του.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης απορρίπτει την κριτική ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» οδήγησε σε υποχωρήσεις. «Ναι, θέλουμε την ειρήνη. Αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύος. Με αυτοπεποίθηση και χωρίς φοβικά σύνδρομα», δηλώνει, συνοψίζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία.

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