Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τι είπε ο πρωθυπουργός για το Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και τ στην εισαγωγική τοποθέτηση στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

«Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο.

Αλλά θέλω, επίσης ανέφερε, να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε τον μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την Πολιτική Προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μία ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας.

Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξ ανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο: δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή.

Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στη συνέντευξη που έδωσε χθες: προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονιάς με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».