Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ, εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και νέα υποχώρηση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική συνθέτουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού τον Μάιο. Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΑΔΜΗΕ το μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε στο 55,5% του ενεργειακού μείγματος, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 142,3%, καθώς η παραγωγή ξεπέρασε αισθητά την εγχώρια κατανάλωση.

Ειδικότερα η συμμετοχή των ΑΠΕ ανήλθε σε 2.612GWh, ενώ η θερμική παραγωγή (φυσικό αέριο και λιγνίτης) ήταν στο 34,4% με 1.618 GWh. Υψηλή ήταν και η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών με ποσοστό 10% και 470 GWh, ενώ η συμμετοχή της αποθήκευσης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 0,2% του μείγματος η μόλις 8 GWh.

Σε ότι αφορά τη ζήτηση ανήλθε σε 3.817 GWh αυξημένη κατά 2,48%, ενώ η συνολική παραγωγή ήταν για ένα ακόμη μήνα κατά πολύ υψηλότερη από τη ζήτηση καταγράφοντας άνοδο κατά 21,81%. Ανήλθε σε 4.708 GWh και κατευθύνθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εξαγωγές οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 922 GWh αυξημένες κατά 142,27%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε μόλις 31 GWh και ήταν μειωμένες κατά 86,93%.

Σε ότι αφορά τη λιανική αγορά ρεύματος το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε για έναν ακόμη μήνα και διαμορφώθηκε σε 446,71%.

Το μερίδιο της Metlen στο σύνολο της λιανικής αγοράς ρεύματος τον Απρίλιο αυξήθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε σε 23,2% οδεύοντας σταδιακά στο στόχοι του 30% που έχει θέσει η διοίκηση της εταιρίας.

Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με αυξημένο μερίδιο στο 10,08% σε σχέση με το 9,74% τον προηγούμενο μήνα. Μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 6,48%. Η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,15% έναντι 3,94% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,38 %, η Ζενίθ με 2,56 %, η Volton με 1,13 %, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 1,08% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,22% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια των προμηθευτών παραμένουν σχεδόν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 61%, τη Metlen στο 13,8 %, την Ήρων στο 6,7 %, την Enerwave στο 5,6 %, την NRG στο 4%, τη ΖΕΝΙΘ στο 3,9 %, και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.

Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 33,6%, η Metlen καταγράφει νέα άνοδο στο 25% έναντι 24,7% τον Απρίλιο και 23,9% τον Μάρτιο, η Ήρων βρίσκεται στο 16,5%, η Φυσικό Αέριο στο 8,9%, η NRG στο 6,9%, η Enerwave στο 5,1% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,1% της αγοράς.

Στην Υψηλή Τάση η πρώτη θέση ανήκει στη Metlen με αυξημένο ποσοστό 50,7% έναντι 49,1% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η ΔΕΗ με μείωση του ποσοστού της στο 18,8% έναντι 23,4% τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της Ήρων ήταν στο 12,3% επίσης αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της αύξησε και η Enerwave στο 11,3%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι στο 5,8% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,1%.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 51,51%. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε στο 16,23% και ακολουθεί η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 11,69%. Η Enerwave κατέχει το 7,82% και ο Ήρωνας το 7,33%. Η μονάδα Κόρινθος Power συμμετείχε στην παραγωγή με μερίδιο 5,42%.

Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Μάιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 37,86% καταγράφοντας σημαντική μείωση της συμμετοχής του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 41,97%. Ακολουθεί η Optimus με 23,25%, η Metlen με 13,27%, η ΔΕΗ με 9,55% και η Motor Oil Renew με 5,19%.