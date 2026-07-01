Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδικότερα η συμμετοχή των ΑΠΕ ανήλθε σε 2.612GWh, ενώ η θερμική παραγωγή (φυσικό αέριο και λιγνίτης) ήταν στο 34,4% με 1.618 GWh. Υψηλή ήταν και η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών με ποσοστό 10% και 470 GWh, ενώ η συμμετοχή της αποθήκευσης παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 0,2% του μείγματος η μόλις 8 GWh.
Σε ότι αφορά τη ζήτηση ανήλθε σε 3.817 GWh αυξημένη κατά 2,48%, ενώ η συνολική παραγωγή ήταν για ένα ακόμη μήνα κατά πολύ υψηλότερη από τη ζήτηση καταγράφοντας άνοδο κατά 21,81%. Ανήλθε σε 4.708 GWh και κατευθύνθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εξαγωγές οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 922 GWh αυξημένες κατά 142,27%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε μόλις 31 GWh και ήταν μειωμένες κατά 86,93%.
Σε ότι αφορά τη λιανική αγορά ρεύματος το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε για έναν ακόμη μήνα και διαμορφώθηκε σε 446,71%.
Το μερίδιο της Metlen στο σύνολο της λιανικής αγοράς ρεύματος τον Απρίλιο αυξήθηκε εκ νέου και διαμορφώθηκε σε 23,2% οδεύοντας σταδιακά στο στόχοι του 30% που έχει θέσει η διοίκηση της εταιρίας.
Στη τρίτη θέση είναι η Ηρων με αυξημένο μερίδιο στο 10,08% σε σχέση με το 9,74% τον προηγούμενο μήνα. Μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων τους παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου με την Enerwave (πρώην Elpedison) να κατέχει το 6,48%. Η NRG αύξησε το μερίδιο της στο 4,15% έναντι 3,94% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ με 3,38 %, η Ζενίθ με 2,56 %, η Volton με 1,13 %, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ με 1,08% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,22% της αγοράς.
Στη Χαμηλή Τάση τα μερίδια των προμηθευτών παραμένουν σχεδόν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα με τη ΔΕΗ στο 61%, τη Metlen στο 13,8 %, την Ήρων στο 6,7 %, την Enerwave στο 5,6 %, την NRG στο 4%, τη ΖΕΝΙΘ στο 3,9 %, και τις υπόλοιπες μικρότερες εταιρίες να μοιράζονται το 5% της αγοράς.
Στη Μέση Τάση η ΔΕΗ ελέγχει το 33,6%, η Metlen καταγράφει νέα άνοδο στο 25% έναντι 24,7% τον Απρίλιο και 23,9% τον Μάρτιο, η Ήρων βρίσκεται στο 16,5%, η Φυσικό Αέριο στο 8,9%, η NRG στο 6,9%, η Enerwave στο 5,1% και οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 4,1% της αγοράς.
Στην Υψηλή Τάση η πρώτη θέση ανήκει στη Metlen με αυξημένο ποσοστό 50,7% έναντι 49,1% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η ΔΕΗ με μείωση του ποσοστού της στο 18,8% έναντι 23,4% τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της Ήρων ήταν στο 12,3% επίσης αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μερίδιο της αύξησε και η Enerwave στο 11,3%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ είναι στο 5,8% ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες μοιράζονται το 1,1%.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή με αυξημένο μερίδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 51,51%. Το μερίδιο της Metlen διαμορφώθηκε στο 16,23% και ακολουθεί η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 11,69%. Η Enerwave κατέχει το 7,82% και ο Ήρωνας το 7,33%. Η μονάδα Κόρινθος Power συμμετείχε στην παραγωγή με μερίδιο 5,42%.
Τέλος οι πέντε Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή τον Μάιο ήταν ο ΔΑΠΕΕΠ με 37,86% καταγράφοντας σημαντική μείωση της συμμετοχής του σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 41,97%. Ακολουθεί η Optimus με 23,25%, η Metlen με 13,27%, η ΔΕΗ με 9,55% και η Motor Oil Renew με 5,19%.