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Κ. Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Newsroom
Πέμπτη, 06/08/2026 - 14:37
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Στον κάλαθο των αχρήστων πήγαν οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τη γαλλική Meridiam. Διερωτώμαι τι θα λένε τώρα.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, πράγματι, στην εξωτερική πολιτική, αλλά το ίδιο και στην αμυντική, ποτέ δεν λέει μεγάλα λόγια. Αλλά δίνει απαντήσεις επί του πεδίου:

Εμείς είμαστε που αποκρούσαμε οργανωμένα το κύμα παράνομων μεταναστών στον Έβρο την άνοιξη του 2020.

Εμείς είμαστε που υπογράψαμε συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ.

Εμείς είμαστε που ενισχύουμε σημαντικά τις Ένοπλες Δυνάμεις με τις Belharra, τα Rafale αλλά και τα αμερικανικά F-35.

Εμείς είμαστε αυτοί που ήδη έχουμε πάρει αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των Eνόπλων Δυνάμεων μας με τον «Αμυντικό θόλο», με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Εμείς είμαστε που έχουμε ενισχύσει όσο ποτέ τη γεωστρατηγική μας συμμαχία με τις ΗΠΑ.

Εμείς είμαστε που έχουμε υπογράψει, δύο φορές μάλιστα, συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία.

Εμείς είμαστε που έχουμε στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και με μια σειρά από αραβικές χώρες.

Εμείς είμαστε που προωθήσαμε, παρά τις αμφισβητήσεις, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο.

Εμείς είμαστε που θέσαμε σε εφαρμογή τον σχεδιασμό για τα θαλάσσια χωροταξικά πάρκα.

Εμείς είμαστε που συντελέσαμε στο να γίνει η Αλεξανδρούπολη πύλη εισόδου υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Εμείς είμαστε που υπογράψαμε συμφωνίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς Chevron και Εxxon για την εξόρυξη υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο.

Τώρα προχωρούμε και σε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στη γαλλική Meridiam και τον ΑΔΜΗΕ. Η Meridiam μπαίνει μέτοχος πλειοψηφίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Δίνει έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και στον ΑΔΜΗΕ. Απαντά με τη συμμετοχή της στις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί για τη βιωσιμότητα του έργου. Ενισχύει περαιτέρω την ελληνογαλλική συνεργασία. Συμβάλλει στο να πάρει σάρκα και οστά ένα κρίσιμο σχέδιο για την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της Κύπρου. Και βάζει μια σφραγίδα για την υλοποίηση αυτού του κρίσιμου εθνικού, αλλά και ευρωπαϊκού έργου.

Η χθεσινή εξέλιξη ήταν μία μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας στην εξωτερική ενεργειακή και ευρωπαϊκή της πολιτική. Είναι μια απάντηση στην πράξη σε όσους αμφισβητούν τα πάντα πριν δουν τα σχέδια και τις εξελίξεις.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την εθνική επιτυχία!

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