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Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Κύπρου για την είσοδο Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector

Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Κύπρου για την είσοδο Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 09:32
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Η Κυπριακή Κυβέρνηση χαιρετίζει με ικανοποίηση την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο Great Sea Interconnector.

«Η εξέλιξη αυτή υλοποιεί την κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο που έγινε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2025, για εξεύρεση ισχυρού επενδυτή για το έργο», ανέφερε στη δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός.

«Η συμμετοχή ενός διεθνούς γαλλικού κολοσσού, με απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι αντιληπτό ότι προσδίδει τεράστια νέα δυναμική στις προσπάθειες για υλοποίηση του έργου, ενώ καταδεικνύει και την κοινή πολιτική βούληση Λευκωσίας και Αθήνας για προώθηση της ενεργειακής διασύνδεσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τηρείτο συνεχώς ενήμερος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 09:37
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