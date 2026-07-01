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Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία

Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία
Άννα Διανά
Τετάρτη, 01/07/2026 - 08:02
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Σημαντικά αυξημένο θα είναι το 2026 το μερίδιο της βιομηχανίας από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων εκπομπών CO2, ενισχύοντας τα κονδύλια για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά δεσμεύονται πόροι για τη χρηματοδότηση των ερευνών που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπογράφεται από τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, στη βιομηχανία για την αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2026 θα διατεθεί το 26,533% του συνόλου των εσόδων, έναντι του 20% για το 2025.

Με βάση την ίδια απόφαση προβλέπεται πώς από τα έσοδα των δικαιωμάτων ρύπων, θα διατεθεί ποσοστό 2,007% στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη διενέργεια ερευνών που αφορούν το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό της χώρας προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία για την αντιστάθμιση προορίζεται όπως προαναφέρθηκε το 26,533% του συνόλου των εσόδων, έναντι του 20% για το 2025, που είχε εισφέρει στη βιομηχανία ένα ποσό της τάξης των 274 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που θα διατεθεί στη βιομηχανία θα καθοριστεί αφενός από την τιμή των ρύπων, που διαμορφώνονται χρηματιστηριακά και αφετέρου από το σύνολο των δικαιούχων, καθώς θα ενταχθούν οι κλάδοι των πλαστικών, των χημικών και των λιπασμάτων.

Το πρώτο τρίμηνο 2026 η μέση τιμή των ρύπων ήταν 72 ευρώ/τόνο και στο δεύτερο τρίμηνο οι τιμές κινήθηκαν μεταξύ 74 και 77 ευρώ/τόνο με τελευταίο κλείσιμο στο τέλος Ιουνίου λίγο πάνω από τα 80 ευρώ/τόνο. Παρότι αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες ταυτόχρονα εκφράζουν και αρκετές επιφυλάξεις για το ύψος της ανόδου.

Το 2025 η μέση σταθμισμένη τιμή των δημοπρασιών ETS ήταν 73,43 ευρώ/τόνο και στη δευτερογενή αγορά η αντίστοιχη μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 74,35 ευρώ/τόνο. Τα συνολικά έσοδα του δημοσίου από την πώληση των δικαιωμάτων ήταν λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Από τα έσοδα του 2026, το μεγαλύτερο ποσοστό 32,523%, κατευθύνεται στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ), που αφορά στην ενίσχυση των ΑΠΕ και των μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού- Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ). Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην περιβαλλοντική προστασία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποσοστό 2,57% των συνολικών εσόδων κατευθύνεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν τη διαχείριση υδατικών πόρων, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διεθνή συνεργασία για την εφαρμογή των προβλέψεων της Συμφωνίας των Παρισίων. Η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων στα επόμενα έτη διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα των σχετικών πολιτικών.

Επίσης, σημαντική ενίσχυση λαμβάνει η ηλεκτροκίνηση, καθώς το 2,70% των εσόδων κατευθύνεται σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος για την προώθηση έργων και δράσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Το Πράσινο Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί με το 4,372% των εσόδων, ενώ στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έχει κατανεμηθεί το 20,178% των εσόδων. Τα κονδύλια αυτά αναμένεται να συμβάλουν στη χρηματοδότηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, στήριξης των καταναλωτών και ανάπτυξης καθαρών μορφών παραγωγής ενέργειας.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) που λαμβάνει το 0,12% για μελέτες που αφορούν κρίσιμες πρώτες ύλες και γεωεπιστημονικά ζητήματα.

Το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα λάβει συνολικά το 1,784% των εσόδων για τη χρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών κατά την αντιπυρική περίοδο, για υλοτομικές εργασίες και για έργα αποκατάστασης και προστασίας δασικών εκτάσεων.

Τέλος το 7,213% των εσόδων κατευθύνεται στο Πράσινο Ταμείο με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση μέτρων που θα επιτρέψουν την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα.

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