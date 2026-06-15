Στ. Παπασταύρου: Η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΥΠΕΝ

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου καλωσόρισε τη νέα υφυπουργό Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη στο Υπουργείο, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του ΥΠΕΝ.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη νέα ως μία επαγγελματία με μακρά προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία, καθώς και ως μία πολιτικό από την Κορινθία με συνεχή και ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο βίο κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η γνώση, η εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνουν αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχή άσκηση των νέων της καθηκόντων.

«Με τη γνώση, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τη διακρίνουν, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας: για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σαφείς κανόνες στον χώρο και για την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος των επόμενων γενεών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο έργο και την παρακαταθήκη του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, σημειώνοντας ότι η κα Σούκουλη-Βιλιάλη καλείται να συνεχίσει επάξια το έργο που άφησε πίσω του.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Παπασταύρου ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα υφυπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.