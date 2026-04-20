Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/04/2026 - 09:42
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 09:14
WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 08:59

Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα

Δευτέρα, 20/04/2026 - 09:42

"Οδηγό" για τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε περιόδους υψηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί η εφετινή περίοδος του Πάσχα. Πρόκειται δε για διαχείριση που βασίστηκε σε τεχνική και θεσμική προετοιμασία που υλοποιήθηκε αρκετούς μήνες πριν.

Οι συνθήκες υπερβάλλουσας παραγωγής σε σχέση με τη ζήτηση μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε γενική διακοπή (μπλακ άουτ), όπως συνέβη πέρυσι το Μάιο στην Ισπανία.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι η ισχύς των ΑΠΕ στη χώρα μας αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με πέρυσι (από 15 σε 18 γιγαβάτ), η διαχείριση της υπερβάλλουσας προσφοράς έγινε σχετικά πιο εύκολα για κυρίως τρεις λόγους:

Ο πρώτος είναι ότι ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) απέκτησε δυνατότητα τηλεχειρισμού των μονάδων παραγωγής, εξασφαλίζοντας έτσι την αποκοπή τους από το δίκτυο όποτε χρειάστηκε. Ο έλεγχος μέσω τηλερύθμισης της παραγωγής από αιολικά πάρκα και μεγάλους φωτοβολταικούς σταθμούς που συνδέονται στο σύστημα υψηλής τάσης εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια αλλά η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε πλέον και στο σύνολο σχεδόν των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ που συνδέονται στη μέση τάση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι είναι δυνατόν πλέον να ελέγχονται από τους Διαχειριστές η παραγωγή σε περίπου 15 από τα 18 GW των ΑΠΕ.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ρύθμιση που ψηφίστηκε εν τω μεταξύ, με την οποία επιτρέπεται η υποβολή προσφορών στην αγορά με αρνητικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι για περιόδους περίσσειας ενέργειας μέσα στην ημέρα, το μεσημέρι με τη μεγάλη φωτοβολταική παραγωγή, οι παραγωγοί αντί να αμείβονται για την παραγωγή τους, μπορεί να πληρώνουν με χρέωση έως 50 ευρώ την ΜWh και επομένως για ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών από ΑΠΕ είναι πιο συμφέρον να διακόπτουν αυτοβούλως την παραγωγή τους.

Τρίτο στοιχείο είναι ο συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων φορέων (ΥΠΕΝ, Ρυθμιστική Αρχή, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) που αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Σ.Παπασταύρου τη Μ.Τετάρτη.

Μικρό ρόλο (λόγω του περιορισμένου σχετικά μεγέθους τους) έπαιξαν και οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας που λειτούργησαν αυτές τις ημέρες,

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, κατά τις ημέρες των αργιών του Πάσχα, ο ΑΔΜΗΕ αντιμετώπισε με ευχέρεια την περίσσεια παραγωγής 3 με 4 GW σχετικά με την εγχώρια κατανάλωση επειδή η περίσσεια αυτή κατά ένα μέρος κατευθύνθηκε σε εξαγωγές και ένα άλλο τμήμα περιορίστηκε με τηλερύθμιση της παραγωγής, από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, των σταθμών ΑΠΕ που συνδέονται στην υψηλή τάση. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι πολλοί παραγωγοί ΑΠΕ, που εκπροσωπούνται στις αγορές ενέργειας από τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) , προχώρησαν σε αυτόβουλη διακοπή έγχυσης ενέργειας για ορισμένες ώρες από τα πάρκα τους λόγω των αρνητικών ή μηδενικών τιμών ενέργειας που υπήρχαν στα χρονικά αυτά διαστήματα στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ χρησιμοποίησε κατάλληλα τις αντλητικές μονάδες των υδροηλεκτρικών σταθμών του συστήματος.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τις επόμενες εβδομάδες της άνοιξης αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαχείριση της περίσσειας ενέργειας που παράγεται σε ορισμένες μεσημβρινές ώρες από ΑΠΕ. Είναι ενδεικτικό ότι την Κυριακή των Βαΐων εμφανίστηκε ακόμα μεγαλύτερη (σε σχέση με το Πάσχα) περίσσεια, της τάξης των 6 GW, και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, με περικοπές στις ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και με συνεισφορά των αυτόβουλων περικοπών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Σύμμαχο στην προσπάθεια αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν τεθεί σε λειτουργία μπαταρίες ισχύος 400 μεγαβάτ.

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
