ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 22.5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/21894/29.12.2025, Αρ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-408274/30.12.2025) με θέμα: «Τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 22.5 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης» ήτοι τη μεθοδολογία υπολογισμού της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης (ΧΜΣ) για τις σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης.

Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής προτείνει την κατάργηση της παραγράφου 7 του άρθρου 22.5 του ΚΑΕ σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης οποιουδήποτε Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, δεν καταλογίζονται ΧΜΣ για την συγκεκριμένη περίοδο σε κανέναν προμηθευτή, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή οδηγεί σε στρεβλώσεις ως προς την ορθή αποτύπωση της ευθύνης των συμμετεχόντων για τις αποκλίσεις που προκαλούν και επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συμμόρφωσης. Ταυτόχρονα προτείνει την εισαγωγή μηχανισμού προσαρμογής της απόκλισης ανά προμηθευτή με στόχο την αποφυγή επιβολής χρεώσεων για αποκλίσεις της προβλεπόμενης ζήτησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των προμηθευτών.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή, ή εγγράφως, επί των συνημμένων κειμένων της εισήγησης.

Η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο συμμετεχόντων, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου ζητείται ρητά η μη δημοσιοποίηση στοιχείων ή/και απόψεων.

Συνημμένα κείμενα: