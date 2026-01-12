Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1165/2020 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος που καθορίζουν τις κατηγορίες σημαντικότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG]

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 18 Νοεμβρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1165/2020 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος που καθορίζουν τις κατηγορίες σημαντικότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631 [RfG], δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των μη εμπιστευτικών σχολίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η Αρχή ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής: 19.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-407853

Αποστολέας: [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ]

Ημερομηνία αποστολής: 31.12.2025

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ: Ι-408347

Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε