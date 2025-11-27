Ενεργειακό κόστος: Στο «περίμενε» για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης η βιομηχανία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50
Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 11:47
ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 11:01
Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/03/2026 - 10:22

Ενεργειακό κόστος: Στο «περίμενε» για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης η βιομηχανία

Ενεργειακό κόστος: Στο «περίμενε» για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης η βιομηχανία
Άννα Διανά
Πέμπτη, 27/11/2025 - 08:07

Στην αναμονή των κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος να πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δη της βιομηχανίας αλλά και νέες επιβαρύνσεις να είναι προ των πυλών βρίσκεται η αγορά.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΣΕΒ ότι θα υπάρξει πακέτο στήριξης και ακόμη τα μέτρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και το πρόβλημα να παραμένει και να επιδεινώνεται αφού στο ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος πολύ σύντομα θα προστεθεί η αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων αλλά και η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διανομής δικαιωμάτων στη βιομηχανία από την αρχή του 2026. Το υψηλό ενεργειακό κόστος έχει επίπτωση τόσο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αφού μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία ήδη λαμβάνουν μέτρα, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό με αποτέλεσμα ο ένας μετά τον άλλο οι φορείς της επιχειρηματικότητας να ζητούν κυβερνητική παρέμβαση.

Την ίδια ώρα έρχεται να προστεθεί και η αύξηση του κόστους των ρύπων κατά 15% σε ετήσια βάση με τάση περαιτέρω ανόδου, η οποία επιβαρύνει τις τιμές του ηλεκτρισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά στις ενεργειακές αγορές. Μάλιστα σύμφωνα με εκτιμήσεις του οίκου ICIS ως τον Απρίλιο του 2026 η τιμή του CO2 μπορεί να φθάσει στα 100 ευρώ/τόνο.

Στην τελευταία συνεδρίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, στις 25 Νοεμβρίου- η τιμή του CO2 έκλεισε στα 81,98 ευρώ/τόνο, κατά 1,26% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο περισσότερο από 15,5% σε σχέση με την αντίστοιχη προ έτους τιμή.

Όπως προαναφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά και η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων ρύπων στις βιομηχανίες, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος του CO2 θα επιβαρύνει περαιτέρω τη βιομηχανική παραγωγή.

Ήδη, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής από τη σταδιακή κατάργηση της διάθεσης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων στη βιομηχανία.

Σε πρώτη φάση, εκτιμάται ότι από 1/1/2026, που θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί κατά 8 ευρώ/MWh και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο θα υπάρχει ζήτηση για αγορά δικαιωμάτων ρύπων στο Χρηματιστήριο Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013, όταν εισήχθη στην Ευρώπη ο μηχανισμός ETS, το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα στις τιμές που πληρώνουν σήμερα για το ρεύμα οι επιχειρήσεις τα 35-40 ευρώ/MWh να αντιστοιχούν στο CO2.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω άνοδο της τιμής των ρύπων προκαλούν έντονη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα όχι μόνον της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς ανάλογες επιβαρύνσεις δεν ισχύουν σε τρίτες χώρες.

Και ενώ το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα επιβάρυνσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο να έχει αναλάβει τον χειρισμό – δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ξεκάθαρες αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, δεσμεύθηκε δημόσια ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο πακέτο στήριξης των βιομηχανιών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Είχαν προηγηθεί δύο συσκέψεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τη διοίκηση του ΣΕΒ, με τον κ. Τσάφο να αναλαμβάνει να επεξεργαστεί μια τελική πρόταση, αξιοποιώντας το μοντέλο που έθεσε ο ΣΕΒ – το λεγόμενο ιταλικό – σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπρόταση που παρουσίασε ο υφυπουργός προς τον ΣΕΒ απορρίφθηκε άμεσα ως ασύμφορη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση.

