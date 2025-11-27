Ενεργειακό κόστος: Στο «περίμενε» για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης η βιομηχανία

Στην αναμονή των κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος να πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δη της βιομηχανίας αλλά και νέες επιβαρύνσεις να είναι προ των πυλών βρίσκεται η αγορά.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από το βήμα του ΣΕΒ ότι θα υπάρξει πακέτο στήριξης και ακόμη τα μέτρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και το πρόβλημα να παραμένει και να επιδεινώνεται αφού στο ήδη υψηλό ενεργειακό κόστος πολύ σύντομα θα προστεθεί η αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων αλλά και η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διανομής δικαιωμάτων στη βιομηχανία από την αρχή του 2026. Το υψηλό ενεργειακό κόστος έχει επίπτωση τόσο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αφού μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία ήδη λαμβάνουν μέτρα, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τον πληθωρισμό με αποτέλεσμα ο ένας μετά τον άλλο οι φορείς της επιχειρηματικότητας να ζητούν κυβερνητική παρέμβαση.

Την ίδια ώρα έρχεται να προστεθεί και η αύξηση του κόστους των ρύπων κατά 15% σε ετήσια βάση με τάση περαιτέρω ανόδου, η οποία επιβαρύνει τις τιμές του ηλεκτρισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά στις ενεργειακές αγορές. Μάλιστα σύμφωνα με εκτιμήσεις του οίκου ICIS ως τον Απρίλιο του 2026 η τιμή του CO2 μπορεί να φθάσει στα 100 ευρώ/τόνο.

Στην τελευταία συνεδρίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας, στις 25 Νοεμβρίου- η τιμή του CO2 έκλεισε στα 81,98 ευρώ/τόνο, κατά 1,26% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο περισσότερο από 15,5% σε σχέση με την αντίστοιχη προ έτους τιμή.

Όπως προαναφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά και η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων ρύπων στις βιομηχανίες, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος του CO2 θα επιβαρύνει περαιτέρω τη βιομηχανική παραγωγή.

Ήδη, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής από τη σταδιακή κατάργηση της διάθεσης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων στη βιομηχανία.

Σε πρώτη φάση, εκτιμάται ότι από 1/1/2026, που θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί κατά 8 ευρώ/MWh και θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο θα υπάρχει ζήτηση για αγορά δικαιωμάτων ρύπων στο Χρηματιστήριο Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013, όταν εισήχθη στην Ευρώπη ο μηχανισμός ETS, το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα στις τιμές που πληρώνουν σήμερα για το ρεύμα οι επιχειρήσεις τα 35-40 ευρώ/MWh να αντιστοιχούν στο CO2.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω άνοδο της τιμής των ρύπων προκαλούν έντονη ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα όχι μόνον της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς ανάλογες επιβαρύνσεις δεν ισχύουν σε τρίτες χώρες.

Και ενώ το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα επιβάρυνσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο να έχει αναλάβει τον χειρισμό – δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ξεκάθαρες αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, δεσμεύθηκε δημόσια ότι θα υπάρξει συγκεκριμένο πακέτο στήριξης των βιομηχανιών απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Είχαν προηγηθεί δύο συσκέψεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τη διοίκηση του ΣΕΒ, με τον κ. Τσάφο να αναλαμβάνει να επεξεργαστεί μια τελική πρόταση, αξιοποιώντας το μοντέλο που έθεσε ο ΣΕΒ – το λεγόμενο ιταλικό – σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπρόταση που παρουσίασε ο υφυπουργός προς τον ΣΕΒ απορρίφθηκε άμεσα ως ασύμφορη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμένει χωρίς σαφή κατεύθυνση.