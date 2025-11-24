Λογαριασμοί ρεύματος: Αναμονή για το «κόκκινο» ευέλικτο τιμολόγιο, ενώ τα σταθερά κερδίζουν έδαφος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50
Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 11:47
ΔΕΗ: Αίτημα χορήγησης Αδειών Παραγωγής μισθωμένης ισχύος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών θέρους 2026 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 11:01
Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/03/2026 - 10:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Λογαριασμοί ρεύματος: Αναμονή για το «κόκκινο» ευέλικτο τιμολόγιο, ενώ τα σταθερά κερδίζουν έδαφος

Λογαριασμοί ρεύματος: Αναμονή για το «κόκκινο» ευέλικτο τιμολόγιο, ενώ τα σταθερά κερδίζουν έδαφος
Άννα Διανά
Δευτέρα, 24/11/2025 - 08:07

Εν αναμονή της διεύρυνσης του χρωματικού κώδικα στη λιανική ηλεκτρισμού με την προσθήκη του νέου ευέλικτου τιμολογίου είναι η αγορά.

Αναμένεται η νέα ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΑΕΥ του νέου πλαισίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την κατηγορία των ευέλικτων «κόκκινων» τιμολογίων και θα επιτρέψει στους προμηθευτές να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα σταθερής χρέωσης για καθορισμένη διάρκεια σύμβασης, τα οποία δεν θα συνδέονται με τις διακυμάνσεις της χονδρικής. Έτσι, δημιουργείται χώρος για μια νέα κατηγορία ευέλικτων τιμολογίων, ενώ η ενίσχυση του «μπλε» και η κόπωση του «πράσινου» δείχνουν ότι το έδαφος για την αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται.

Είναι χαρακτηριστική η στροφή των καταναλωτών στην ασφάλεια των σταθερών τιμολογίων, τάση που ανεβαίνει μήνα με τον μήνα. Ωστόσο στα πράσινα τιμολόγια παραμένουν περισσότερα από έξι στα δέκα νοικοκυριά. Σύμφωνα με την έκθεση της ΡΑΑΕΥ που καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων τα μπλε κερδίζουν σταθερά έδαφος ενώ οριακή είναι μετατόπιση από τα κυμαινόμενα κίτρινα. Ετσι, μέσα στο 2025 καταγράφεται σταθερή ενίσχυση του μπλε – δηλαδή των σταθερών τιμολογίων, τα οποία κάθε μήνα ανεβαίνουν και από το 14,7% τον Ιανουάριο φτάνουν στο 23,4% τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια σαφή στροφή των νοικοκυριών προς μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον λογαριασμό, ειδικά όσο μπαίνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες όπου η κατανάλωση αυξάνεται.

Η άνοδος είναι συνεχής και ειδικότερα αποτυπώνεται ότι τον Φεβρουάριο το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων φτάνει στο 16,69%, τον Μάρτιο ξεπερνά για πρώτη φορά το 18%, τον Απρίλιο προσεγγίζει το 19,12%, ενώ από τον Μάιο και μετά διαμορφώνεται πάνω από το όριο του 20% και συνεχίζει να αυξάνεται έως τον Αύγουστο.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι σταθεροί μετρητές αυξάνονται κατά περίπου 514.000 μέσα σε οκτώ μήνες – από 867.161 τον Ιανουάριο σε 1.381.083 τον Αύγουστο. Η αύξηση αυτή δείχνει ότι τα νοικοκυριά αρχίζουν να επιλέγουν περισσότερο συμβάσεις με κλειδωμένη χρέωση, ως αντίβαρο στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, τα ειδικά “πράσινα” τιμολόγια παραμένουν κυρίαρχα, με μερίδιο άνω του 60% σε όλη τη διάρκεια του έτους – από 70,26% τον Ιανουάριο έως 62,37% τον Αύγουστο. Άρα περισσότεροι από έξι στους δέκα καταναλωτές διατηρούν την προτίμησή τους σε αυτό το καθεστώς, αν και η κάμψη τους είναι σταθερή:

  • Φεβρουάριος: 68,99%
  • Μάιος: 66,05%
  • Ιούλιος: 63,39%

Τα κυμαινόμενα (κίτρινα) τιμολόγια παραμένουν πιο ουδέτερα, με μερίδιο κοντά στο 14% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελώντας μια ενδιάμεση αλλά σαφώς δευτερεύουσα επιλογή.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης στη Χαμηλή Τάση με το σύνολο των μετρητών να ανέρχεται σε 7.658.440, η εικόνα παραμένει αμετάβλητη στη Χαμηλή Τάση με τη ΔΕΗ Α.Ε. να εκπροσωπεί 5.463.838 μετρητές με το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 71,34%.

Επιπρόσθετα, καθώς η χαμηλή τάση αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της λιανικής αγοράς ενέργειας, ως προς το πλήθος μετρητών, αποτυπώνεται περαιτέρω διάκριση των πελατών στις εξής κατηγορίες:

  • Οικιακοί : 5.451.801
  • Οικιακοί δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) : 531.837
  • Εμπορικοί και Βιομηχανικοί : 1.324.700
  • Λοιποί : 350.102

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, ο συνολικός αριθμός ενεργών μετρητών στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Χαμηλή, Μέση και Υψηλή Τάση) ανέρχεται σε 7.677.673, επιβεβαιώνοντας ότι η Χαμηλή Τάση – με 7.658.440 παροχές – αποτελεί σχεδόν το σύνολο της αγοράς.

Την ίδια ώρα, 109.342 μετρητές βρίσκονται σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), δηλαδή στο «καταφύγιο» για τους πελάτες που δεν έχουν σύμβαση ή αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην αγορά. Από αυτούς, το 84% (σ.σ. συνολικά 92.680 παροχές) εκπροσωπούνται από τη ΔΕΗ, ενώ οι υπόλοιπες παροχές κατανέμονται σε METLEN, ELPEDISON, ΗΡΩΝ και NRG, τους πέντε προμηθευτές που έχουν οριστεί ως πάροχοι του μηχανισμού ΠΚΥ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης
ΔΕΗ: Οι συνέργειες με την Κωτσόβολος και η προετοιμασία για τα νέα προγράμματα Εξοικονόμησης 21 Νοεμβρίου 2025
Στο μικροσκόπιο του ACER οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος 25 Νοεμβρίου 2025
Στο μικροσκόπιο του ACER οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Έως 23% οι μειώσεις στα τιμολόγια της τον Μάρτιο

Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»

Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ