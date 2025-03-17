ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιδότηση ρεύματος για μικρές επιχειρήσεις – Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις

Επιδότηση ρεύματος για μικρές επιχειρήσεις – Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις
Άννα Διανά
Δευτέρα, 17/03/2025 - 07:08

Οι ενισχύσεις των μικρών επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος αποτελεί μια από τις πρώτες εκκρεμότητες με την οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι επιδοτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανακούφιση από το αυξημένο κόστος ενέργειας τον χειμώνα έχουν προαναγγελθεί προ καιρού και έχει γίνει ο σχεδιασμός για τον τρόπο που θα δοθούν. Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, αναμένεται να κάνει στο επόμενο διάστημα τις επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό το επίδομα θα θα δοθεί αναδρομικά για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο αν και δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η επέκτασή του και τον Μάρτιο όπου το ενεργειακό κόστος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για τη βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Opinion Poll σε δείγμα 502 βιοτεχνών και επαγγελματιών-μελών του Επιμελητηρίου, το υψηλό κόστος ενέργειας αποτελεί πρόβλημα για το 34,7% των συμμετεχόντων, ενώ το 66,7% δηλώνει πως επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησής του. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 68,1% στις ατομικές επιχειρήσεις και στο 66,9% στις προσωπικές εταιρείες.

Πάντως το ζήτημα του ενεργειακού βάρους αποτελεί προτεραιότητα για τον νέο υφυπουργό, όπως επεσήμανε άλλωστε κατά την τελετή παραλαβής παράδοσης του χαρτοφυλακίου του από την απερχόμενη Αλέξανδρα Σδούκου.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «…θα ήθελα, κάθε εβδομάδα που τελειώνει, να μπορώ να σταματάω και να ρωτάω τον εαυτό μου, τί έκανα για να πετύχω δύο μεγάλους στόχους. Ο ένας είναι να μην αποτελεί βραχνά η ενέργεια για τα ελληνικά νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Έχουμε ακόμα στη χώρα μας πολύ μεγάλα ποσοστά ενεργειακής ανασφάλειας, προϊόν της οικονομικής κρίσης που πέρασε η Ελλάδα και φυσικά της ενεργειακής κρίσης, αφού πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα, ζουν σε σπίτια τα οποία είναι πιο κρύα απ’ όσο θα έπρεπε και αυτοί οι συμπολίτες μας περιμένουν από εμάς να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Ο δεύτερος στόχος είναι να αποτελεί η ενέργεια έναν τομέα για τον οποίο οι Έλληνες θα μπορούν να είναι υπερήφανοι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά πλησιάζουμε».

Ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος θα επιδιώξει να μειώσει το βάρος καταναλωτών και επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας και έτσι φαίνεται ότι μια από τις πρώτες εκκρεμότητες με τις οποίες προτίθεται να ασχοληθεί είναι η επιδότηση των μικρών επιχειρήσεων. Άλλωστε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας Αριστοτέλης Αιβαλιώτης, που όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στη θέση του είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της παρέμβασης. Ο σχεδιασμός της επιδότησης των μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού και αναμένει την έγκριση της νέας πολιτικής ηγεσίας για να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις με τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ. Αυτές θα μοιραστούν το ποσό των 50 εκατ ευρώ που διαθέσιμα για επιδότηση και όπως όλα δείχνουν θα υπάρχει διαβάθμιση του ύψους της επιδότησης αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων με τις πολύ μικρές να ωφελούνται περισσότερο από τις μεγάλες.

