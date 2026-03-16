Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα κοντά στα ή πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI , αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.

Οι τιμές πάντως δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης -- αυτή του WTI αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μέσα σε δυο εβδομάδες.

Το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.