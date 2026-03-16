Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Δευτέρα, 16/03/2026 - 11:57

Πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μια διεθνής κρίση χτυπάει τη πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε: «Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι η στιγμή, η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά, μία πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

