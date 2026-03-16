Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 14:24

Τι είπε κατά την εισαγωγική τοποθέτηση του, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την ψήφιση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ και την κύρωση των τεσσάρων Ενεργειακών Συμφωνιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron & Helleniq Energy

«Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση των τεσσάρων Ενεργειακών Συμφωνιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron & Helleniq Energy, που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στα οφέλη της χώρας μας από αυτές τις συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται:

  • Ο διπλασιασμός των θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας προς έρευνα και εκμετάλλευση.
  • Ο πολλαπλασιασμός των πιθανοτήτων εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.
  • Η ωρίμανση της αγοράς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και η δημιουργία τεχνογνωσίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτού του τομέα στον κόσμο.
  • Η προσέλκυση στην πράξη του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.
  • Τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της Ελλάδας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
  • Η ενίσχυση της γεωστρατηγικής ισχύος μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.
  • Η αποδυνάμωση του παράνομου και ανυπόστατου «τουρκολιβυκού μνημονίου» και η ενίσχυση της ελληνικής θέσης.
  • Η εξασφάλιση οικονομικού οφέλους για το Κράτος, που κυμαίνεται μεταξύ 38% – 41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου».

«Με την κύρωση των συμφωνιών η χώρα μας κάνει άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
