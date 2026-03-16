Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
13/03/2026 - 15:05

Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;

Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 16/03/2026 - 08:11

Η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών μονοπωλείται, δικαιολογημένα ίσως, από τη φωτιά στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων. Παράλληλα, όμως, εξελίσσεται μια άλλη εξίσου άγρια κρίση, αυτή της στέγασης.

Στην Αθήνα, η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής, καθώς είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς αξιοπρεπές διαμέρισμα με ενοίκιο χαμηλότερο από 10 ευρώ ανά τ.μ., ακόμη και στις θεωρούμενες μη προνομιούχες περιοχές. Αυτό σημαίνει πως για ένα τυπικό σπίτι 80 τ.μ., μια οικογένεια καλείται να δαπανήσει τουλάχιστον 800 ευρώ – ποσό που συχνά αγγίζει ή και ξεπερνά τον έναν από τους δύο βασικούς μισθούς του νοικοκυριού.

Αυτή η στεγαστική ασφυξία γίνεται ακόμη πιο αντιληπτή αν συγκρίνουμε την αγοραστική μας δύναμη με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα , η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι σχεδόν 90% πάνω από τη δική μας. Κι όμως, εκεί μόνο ένας στους δέκα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Εδώ, το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 30%. Και αυτό δεν οφείλεται μόνος στο γεγονός ότι στη Γερμανία οι μισθοί είναι κατά πολύ υψηλότεροι, αλλά στο ότι εφαρμόζονται προστατευτικοί ρυθμιστικοί κανόνες που συμβάλλουν στην συγκράτηση υπερβολικών αυξήσεων στα ενοίκια.

Και οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το γερμανικό μοντέλο του Mietpreisbremse, το λεγόμενο «Φρένο Ενοικίων». Ο μηχανισμός αυτός, που ισχύει από το 2015 και παρατάθηκε έως το 2029, προβλέπει ότι σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση, το ενοίκιο μιας νέας μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 10% το «τοπικό συγκριτικό ενοίκιο» (Mietspiegel), έναν επίσημο δείκτη που εκδίδει ο κάθε δήμος βάσει της παλαιότητας και των παροχών του ακινήτου. Επιπλέον, τίθεται και αυστηρό πλαφόν και στις αυτόματες αυξήσεις που βασίζονται στον πληθωρισμό, προστατεύοντας τα νοικοκυριά από απότομες εκτινάξεις του κόστους ζωής και την επίδραση τους στα ενοίκια.

Η μεταφορά αυτής της εμπειρίας στα καθ’ ημάς δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά επιβεβλημένη για μια ουσιαστική και όχι επικοινωνιακή προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

Μια κοινωνική στεγαστική πολιτική για την Ελλάδα θα έπρεπε να ξεκινά από τη δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου Τιμών Κατοικίας» που θα θέτει αντικειμενικά όρια, σταματώντας τις υπερβολικές έως και κερδοσκοπικές απαιτήσεις στις πλατφόρμες αγγελιών. Παράλληλα, απαιτείται η κήρυξη «στεγαστικά κορεσμένων περιοχών» με επιβολή πλαφόν και βέβαια ακόμη πιο δραστικός περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) .

Η λύση δεν βρίσκεται στις επιδοματικές πολιτικές που ανακυκλώνουν το πρόβλημα, αλλά στην αξιοποίηση του αποθέματος ακινήτων του Δημοσίου για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας. Αν δεν παρέμβουμε τώρα με ρυθμιστικά εργαλεία, η Αθήνα και πολλές ακόμη πόλεις κινδυνεύουν να μετατραπούν σε «θύλακες» γηγενών αστέγων.

Το γερμανικό μοντέλο δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, που η κυβέρνηση θα πρέπει να δει, αν έχει την πολιτική βούληση να προστατεύσει την κοινωνική πλειοψηφία από την μάστιγα της στεγαστικής ακρίβειας.

ΥΓ. Όσον αφορά τα «μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ, η ίδια τα λάνσαρε ως «μέτρα κατά της αισχροκέρδειας». Με την ακρίβεια, όμως, τι γίνεται;

