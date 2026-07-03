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Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream κατά τις συζητήσεις για ένταξη της Ουκρανίας

Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream κατά τις συζητήσεις για ένταξη της Ουκρανίας
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 15:44
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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τη φερόμενη ως ανάμιξη της Ουκρανίας στην ανατίναξη του αγωγού Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 όταν θα αποφασίζει για το αν θα δεχθεί ως μέλος το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την απαγγελία κατηγοριών από την ομοσπονδιακή εισαγγελία στη Γερμανία σε βάρος ενός πρώην αξιωματικού του ουκρανικού στρατού σε σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς. Ο άνδρας, ο Σέρχιι Κ., κατηγορείται για συνέργεια στη διάπραξη εγκλήματος πολέμου και ότι ενήργησε εκ μέρους ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Οι αρχές στο Κίεβο δήλωσαν χθες Πέμπτη πως δεν διαθέτουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση ώστε να απαντήσουν στους ισχυρισμούς της γερμανικής εισαγγελίας.

Ο Πεσκόφ είπε πως η υπόθεση δείχνει την εμπλοκή του ουκρανικού κράτους σε «μία τρομοκρατική ενέργεια με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως την αποκάλεσε. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό και, κανονικά, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την υπόθεση όταν [θα] συζητάνε τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, στενότερες σχέσεις με την ΕΕ και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό Nord Stream 1, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς και στη διακλάδωση του Nord Stream 2, που δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Η Μόσχα κατηγορεί εδώ και καιρό το Κίεβο ότι βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κίεβο αρνείται ότι διέταξε, πραγματοποίησε ή ενεπλάκη επίσημα στις εκρήξεις.

Η Ρωσία και δυτικές χώρες έχουν αποκαλέσει τις εκρήξεις δολιοφθορά.

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