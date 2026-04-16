Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας

Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 16/04/2026 - 11:08

Η χώρα βρίσκεται για ακόμη μια φορά εγκλωβισμένη ανάμεσα στις συμπληγάδες μιας αμείλικτης οικονομικής πραγματικότητας και μιας θεσμικής κατάπτωσης που δεν έχει προηγούμενο.

Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα εύφλεκτο σκηνικό, το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να υποτιμά, παραμένοντας εθισμένη στην επικοινωνιακή διαχείριση και το «θετικό αφήγημα» και έχοντας χάσει την επαφή με την καθημερινότητα του πολίτη.

Η σκιά του στασιμοπληθωρισμού πλανάται ξανά πάνω από την Ελλάδα (και την Ευρώπη) ξυπνώντας μνήμες από το ενεργειακό σοκ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τότε, ο πληθωρισμός έφτασε σχεδόν σε διψήφιο ποσοστό, ισοπεδώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Σήμερα, οι τιμές όχι μόνο δεν έχουν υποχωρήσει, αλλά έχουν σταθεροποιηθεί σε δυσθεώρητα ύψη, με την ακρίβεια να έχει γίνει η νέα, οδυνηρή κανονικότητα.

Οι υπολογισμοί του οικονομικού επιτελείου για τον φετινό προϋπολογισμό, που βασίστηκαν σε μια μάλλον υπεραισιόδοξη τιμή πετρελαίου στα 62 δολάρια το βαρέλι, καταρρέουν μπροστά στις γεωπολιτικές φλόγες της Μέσης Ανατολής. Αν το πετρέλαιο παραμείνει στα επίπεδα των 100 δολαρίων, ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,7%, ενώ η ανάπτυξη θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις ως απλός θεατής, την ώρα που η «εισαγόμενη ακρίβεια» γίνεται η μόνιμη δικαιολογία για την αδυναμία προστασίας των νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή που η κοινωνία στενάζει κάτω από το βάρος των ανατιμήσεων, το πολιτικό σκηνικό βυθίζεται στον βούρκο των σκανδάλων. Η αυριανή παρουσία του Πρωθυπουργού στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου δεν είναι παρά μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός, ενώ τα ερωτήματα πληθαίνουν.

Η ατζέντα της αντιπαράθεσης είναι «καυτή». Από τη νέα δικογραφία για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σκιές των παρακολουθήσεων που αρνούνται να διαλυθούν, μέχρι τις αποκαλύψεις για τα ακαδημαϊκά προσόντα του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη.

Η κυβέρνηση, αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις, επιλέγει τη στρατηγική του αποπροσανατολισμού, προσπαθώντας να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα» δια μέσου της … αναθεώρησης του Συντάγματος, ελπίζοντας ότι οι μεγαλοστομίες για θεσμικές αλλαγές θα καλύψουν τον θόρυβο των σκανδάλων και της κοινωνικής εξαθλίωσης.

Το μείγμα είναι πλέον εκρηκτικό. Από τη μια, η ακρίβεια που ροκανίζει τους κόπους μιας ζωής και από την άλλη, μια σειρά από υποθέσεις που πλήττουν καίρια το κύρος των θεσμών και της Κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Η επίκληση του «Κράτους Δικαίου» από τα κυβερνητικά χείλη ηχεί στα αυτιά των πολιτών ως ειρωνεία, όταν η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από οικονομική και θεσμική ανασφάλεια.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι το «θετικό αφήγημα» δεν τρώγεται, ούτε μπορεί να κρύψει κάτω από το χαλί τις παθογένειες μιας εξουσίας που δείχνει να έχει αποκοπεί από τις ανάγκες και το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας. Η ώρα της αλήθειας στη Βουλή θα είναι απλώς η αρχή μιας περιόδου έντονης αμφισβήτησης, όπου οι αριθμοί της οικονομίας και οι σκιές των σκανδάλων θα μιλούν πιο δυνατά από κάθε επικοινωνιακό επιτελείο.

