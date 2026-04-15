Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 10:35

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης

Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 15/04/2026 - 08:11

Η ιστορία της Ευρώπης χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από μια αντιφατική σχέση εξάρτησης με τις ΗΠΑ, όμως το 2026 βρίσκει τη Γηραιά Ήπειρο μπροστά σε μια αμείλικτη πραγματικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί πλέον μια παροδική πολιτική «ανωμαλία», αλλά το σύμπτωμα μιας Αμερικής που έπαψε να λειτουργεί ως εγγυητής και μετατράπηκε σε έναν απρόβλεπτο και συχνά εχθρικό παίκτη.

Είναι πλέον σαφές πως η Ευρώπη πρέπει να πάψει να ετεροπροσδιορίζεται και να χαράξει τη δική της, αυτόνομη πορεία, καθώς ο «Τραμπισμός» διέλυσε οριστικά τις διατλαντικές αυταπάτες δεκαετιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε πιστός μόνο στις δικές του, ισοπεδωτικές αρχές, κηρύσσοντας έναν ιδιότυπο πόλεμο που δεν εξαιρεί ούτε τους στενότερους συμμάχους του. Από την παράλογη απαίτηση για την απόκτηση της Γροιλανδίας μέχρι την επιβολή δασμών που έπληξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Λευκός Οίκος απέδειξε ότι αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως εμπορικό αντίπαλο και όχι ως εταίρο.

Η ρήξη στην αξιοπιστία των ΗΠΑ έγινε ακόμη πιο εμφανής με τις διαρκείς απειλές για εγκατάλειψη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας την ασφάλεια της ηπείρου μετέωρη σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Η επιθετική πολιτική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν, την οποία η πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών θεωρεί παράνομη, σε συνδυασμό με τις ακατανόητες επιθέσεις ακόμα και προς τον Πάπα, αναδεικνύουν έναν ηγέτη απομονωμένο από τη διεθνή λογική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρώπη άρχισε ήδη να αντιδρά, έστω και δειλά, κάνοντας αρχή με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση να συγκροτηθεί ένας συνασπισμός που αποκλείει ρητά τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, αποτελεί μια ιστορική πράξη χειραφέτησης. Βασιζόμενη στο επιτυχημένο μοντέλο «Ασπίδες», η Ε.Ε. επιλέγει μια καθαρά αμυντική αποστολή, αρνούμενη να συρθεί σε έναν πόλεμο που επιδιώκει ο Τραμπ για να εξυπηρετήσει τη δική του ατζέντα οικονομικής πίεσης.

Αυτή η στρατηγική αυτονομία δεν περιορίζεται στα στρατιωτικά μέσα, αλλά επεκτείνεται σε μια ρεαλιστική, πολυπολική διπλωματία. Η τοποθέτηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος υπέδειξε την Κίνα ως τον μοναδικό παγκόσμιο παίκτη που μπορεί να φέρει ισορροπία στη Μέση Ανατολή, αποτελεί μια τολμηρή διαφοροποίηση από την αμερικανική γραμμή του στείρου ανταγωνισμού.

Παράλληλα, οι πρόσφατες κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν για την επανέναρξη ενός ελεγχόμενου διαλόγου με τη Ρωσία δείχνουν ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Η Ρωσία θα είναι πάντα εκεί και η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου πρέπει να συζητηθεί απευθείας μεταξύ των Ευρωπαίων και της Μόσχας, χωρίς τη διαμεσολάβηση ενός αναξιόπιστου Λευκού Οίκου.

Ο κόσμος του «Πρώτα η Αμερική» δεν αφήνει πλέον περιθώρια για αναβολές. Η Ευρώπη οφείλει να είναι μια αυτόνομη δύναμη ισορροπίας, διεθνούς δικαίου και στρατηγικής ψυχραιμίας.

Οι πρωτοβουλίες που βλέπουμε σήμερα στα Στενά του Ορμούζ και οι διπλωματικοί δίαυλοι προς Πεκίνο και Μόσχα δεν πρέπει να είναι απλώς αντιδράσεις στην πολιτική του Τραμπ, αλλά τα πρώτα απαραίτητα βήματα προς μια νέα εποχή, όπου η Γηραιά Ήπειρος θα ορίζει το μέλλον της με βάση τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της αξίες.

Χρήστος Μίχαλος: Η πολιτική άσκηση του κατώτερου μισθού – ποιος πληρώνει τελικά το κόστος και ποιος πραγματικά ωφελείται;
Χρήστος Μίχαλος: Η πολιτική άσκηση του κατώτερου μισθού – ποιος πληρώνει τελικά το κόστος και ποιος πραγματικά ωφελείται; 14 Απριλίου 2026

