Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass

Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
24/03/2026 - 07:04

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 24/03/2026 - 08:05

Δεν αργεί ο χρόνος που το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου θα καταλάβει, προφανώς με τον άσχημα τρόπο, πως δεν μπορεί επ’ αόριστον να κοροϊδεύει τους πολίτες και μάλιστα με ψευδείς επικλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί πλέον ο εμπαιγμός έχει γίνει εξόφθαλμος και ειδικότερα στο ζήτημα που απασχολεί πάνω από όλα τα άλλα τους Έλληνες και δεν είναι άλλο από την εξωφρενική ακρίβεια που πλήττει την κοινωνία και την αγορά.

Και η ακρίβεια αυτή, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους «pass» και ψευτοεπιδόματα, που εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός, αλλά με δράσεις που χτυπούν το κακό στη ρίζα τους.

Και αυτές οι δράσεις είναι μονόδρομος και ξεκινούν από την ανάγκη της άμεσης και ουσιαστικής μείωσης των έμμεσων και των ειδικών φόρων, όπως ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ.

Σήμερα, η χώρα μας διατηρεί έναν από τους υψηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ποσό που επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%, εκτινάσσοντας την τελική τιμή σε επίπεδα που προκαλούν ηλεκτροσόκ.

Η κυβερνητική δικαιολογία ότι δεν μπορούν να μειωθούν οι φόροι αυτοί λόγω ΕΕ, βέβαια όχι μόνο δεν αληθεύει, αλλά σήμερα δεν είναι πλέον ούτε πιστευτή.

Οι πολίτες και να μην το ήξεραν, το έμαθαν λόγω της ενεργειακής κρίσης, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως υποχρεωτικό κατώτατο όριο για τον ΕΦΚ στην αμόλυβδη τα 0,359 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένας τεράστιος «αέρας» μείωσης, 0,34 ευρώ το λίτρο, τον οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης, χωρίς να χρειάζεται καμία ειδική έγκριση ή «άδεια» από τις Βρυξέλλες.

Και σε αυτό πρέπει να προστεθεί ότι πάνω σε αυτόν τον φόρο πέφτει ο ΦΠΑ που στην Ελλάδα είναι 24%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κατώτατο όριο το 15%.

Με απλούς υπολογισμούς λοιπόν και μόνο με τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα προβλεπόμενα και καθόλα αποδεκτά όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούσαν να προμηθεύονται τη βενζίνη περί τα 0,40 ευρώ το λίτρο φθηνότερα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, επιλέγει συνειδητά να διατηρεί τους υψηλούς φόρους γιατί από αυτούς γεμίζει τα κρατικά ταμεία και από αυτούς χρηματοδοτεί τα ψευτοεπιδόματα τύπου «pass», όπως το νέο fuel pass που εξήγγειλε, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζοντας το «μέτρο στήριξης».

Οι πολίτες, όμως, δεν «παραμυθιάζονται» πλέον και αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα το fuel pass δεν είναι παρά μια προσωρινή επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από τα χρήματα που τους έχουν ήδη αφαιμάξει οι φόροι.

Είναι μια πολιτική που δεν μειώνει την τιμή και δεν χτυπά το πρόβλημα στη ρίζα του, το αντίθετο μάλιστα παραπέμπει σε μια μορφή κρατικής κερδοσκοπίας, που διατηρεί τις τιμές στα ύψη και τους πολίτες εγκλωβισμένους σε μια ταπεινωτική εξάρτηση από προσωρινές ενισχύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται πλέον πιστευτή από τους πολίτες η κυβερνητική δικαιολογία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν δεν επιτρέπει μειώσεις φόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα και ότι τις τιμές στην αντλία τις διαμορφώνει η φορομπηχτική πολιτική της κυβερνώσας παράταξης.

Σε πρώτη φάση, αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και μένει να επιβεβαιωθεί στις κάλπες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια 23 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α&#039; 15νθήμερο του Απριλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα

Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια

Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars

Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή