Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass

Δεν αργεί ο χρόνος που το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου θα καταλάβει, προφανώς με τον άσχημα τρόπο, πως δεν μπορεί επ’ αόριστον να κοροϊδεύει τους πολίτες και μάλιστα με ψευδείς επικλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί πλέον ο εμπαιγμός έχει γίνει εξόφθαλμος και ειδικότερα στο ζήτημα που απασχολεί πάνω από όλα τα άλλα τους Έλληνες και δεν είναι άλλο από την εξωφρενική ακρίβεια που πλήττει την κοινωνία και την αγορά.

Και η ακρίβεια αυτή, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους «pass» και ψευτοεπιδόματα, που εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός, αλλά με δράσεις που χτυπούν το κακό στη ρίζα τους.

Και αυτές οι δράσεις είναι μονόδρομος και ξεκινούν από την ανάγκη της άμεσης και ουσιαστικής μείωσης των έμμεσων και των ειδικών φόρων, όπως ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ.

Σήμερα, η χώρα μας διατηρεί έναν από τους υψηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο, ποσό που επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%, εκτινάσσοντας την τελική τιμή σε επίπεδα που προκαλούν ηλεκτροσόκ.

Η κυβερνητική δικαιολογία ότι δεν μπορούν να μειωθούν οι φόροι αυτοί λόγω ΕΕ, βέβαια όχι μόνο δεν αληθεύει, αλλά σήμερα δεν είναι πλέον ούτε πιστευτή.

Οι πολίτες και να μην το ήξεραν, το έμαθαν λόγω της ενεργειακής κρίσης, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως υποχρεωτικό κατώτατο όριο για τον ΕΦΚ στην αμόλυβδη τα 0,359 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένας τεράστιος «αέρας» μείωσης, 0,34 ευρώ το λίτρο, τον οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης, χωρίς να χρειάζεται καμία ειδική έγκριση ή «άδεια» από τις Βρυξέλλες.

Και σε αυτό πρέπει να προστεθεί ότι πάνω σε αυτόν τον φόρο πέφτει ο ΦΠΑ που στην Ελλάδα είναι 24%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κατώτατο όριο το 15%.

Με απλούς υπολογισμούς λοιπόν και μόνο με τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα προβλεπόμενα και καθόλα αποδεκτά όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούσαν να προμηθεύονται τη βενζίνη περί τα 0,40 ευρώ το λίτρο φθηνότερα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, επιλέγει συνειδητά να διατηρεί τους υψηλούς φόρους γιατί από αυτούς γεμίζει τα κρατικά ταμεία και από αυτούς χρηματοδοτεί τα ψευτοεπιδόματα τύπου «pass», όπως το νέο fuel pass που εξήγγειλε, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζοντας το «μέτρο στήριξης».

Οι πολίτες, όμως, δεν «παραμυθιάζονται» πλέον και αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα το fuel pass δεν είναι παρά μια προσωρινή επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από τα χρήματα που τους έχουν ήδη αφαιμάξει οι φόροι.

Είναι μια πολιτική που δεν μειώνει την τιμή και δεν χτυπά το πρόβλημα στη ρίζα του, το αντίθετο μάλιστα παραπέμπει σε μια μορφή κρατικής κερδοσκοπίας, που διατηρεί τις τιμές στα ύψη και τους πολίτες εγκλωβισμένους σε μια ταπεινωτική εξάρτηση από προσωρινές ενισχύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται πλέον πιστευτή από τους πολίτες η κυβερνητική δικαιολογία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν δεν επιτρέπει μειώσεις φόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα και ότι τις τιμές στην αντλία τις διαμορφώνει η φορομπηχτική πολιτική της κυβερνώσας παράταξης.

Σε πρώτη φάση, αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και μένει να επιβεβαιωθεί στις κάλπες.