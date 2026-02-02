ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 12:08

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/146871/3297/29.12.2025 (Β’ 7196) κοινής υπουργικής απόφασης” (ΦΕΚ Β’ 324/30.01.2026)

Διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/146871/3297/29.12.2025 (Β’ 7196) κοινής υπουργικής απόφασης” (ΦΕΚ Β’ 324/30.01.2026)

