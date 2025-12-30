Γιάννης Τριήρης: Η «προφητεία» Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία

Στην τελευταία του κατά πάσα πιθανότητα εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη για το 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την οποία την χαρακτήρισε και ως εκλογική χρονιά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρας σε εκλογές πράγματι την άνοιξη του 2027, «κερδίζοντας» έτσι χρόνια εξουσίας.

Το ζητούμενο είναι αν πράγματι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην χώρα του το επιτρέψουν.

Γιατί αυτή την περίοδο τα πνεύματα είναι οξυμένα στην κοινωνία, όχι μόνο λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους δίνοντας τον τόνο μιας δυναμικής αντίδρασης στις κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις, που δεν αποκλείεται να γενικευθεί στο άμεσο μέλλον.

Άλλωστε, όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένας ανεκδήλωτος θυμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα που τους απασχολούν. Για την ακρίβεια, για τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, για την άθλια κατάσταση της δημόσιας υγείας, για την εγκληματικότητα στους δρόμους, για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, για τα πλήγματα στο κράτος δικαίου, για την διαφθορά, για τη συγκάλυψη ευθυνών «ημετέρων», για την αλαζονεία και τον αυταρχισμό που διακατέχει την κυβερνώσα παράταξη.

Και όσο προσωπικά ο πρωθυπουργός και το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου αρνούνται να δουν την πραγματική εικόνα και να αφουγκραστούν την κοινωνία, τόσο ο θυμός και η δυσαρέσκεια θα φουντώνουν και θα εκδηλώνονται όχι μόνο με κακές κριτικές στις δημοσκοπήσεις, αλλά και με δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως αυτές των αγροτών.

Η πρωθυπουργική επιλογή της σπίλωσης και της συκοφάντησης όλων όσων αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα τους, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση ούτε για τους πολίτες ούτε για την ίδια την κυβέρνηση.

Είναι ο δρόμος που οδηγεί την κοινωνία στη δυστυχία και την κυβέρνηση στην ανυποληψία και την απαξίωση.

Ακόμη και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να «τραβήξει» την κυβερνητική του θητεία μέχρι τη λήξη της τετραετίας της, το 2027, η προοπτική να του δοθεί μια τρίτη λαϊκή εντολή διακυβέρνησης της χώρας ήδη έχει μειωθεί και όσο περνάει ο καιρός θα εκμηδενίζεται.

Αυτό πάντως που πρέπει να πιστωθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι μάλλον έχει αρχίσει να βλέπει την επερχόμενη ήττα του.

…» θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, όπως σας είπα, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν», είπε προφητικά.