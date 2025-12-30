Γιάννης Τριήρης: Η «προφητεία» Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «προφητεία» Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία

Γιάννης Τριήρης: Η «προφητεία» Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 30/12/2025 - 08:18

Στην τελευταία του κατά πάσα πιθανότητα εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη για το 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την οποία την χαρακτήρισε και ως εκλογική χρονιά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρας σε εκλογές πράγματι την άνοιξη του 2027, «κερδίζοντας» έτσι χρόνια εξουσίας.

Το ζητούμενο είναι αν πράγματι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην χώρα του το επιτρέψουν.

Γιατί αυτή την περίοδο τα πνεύματα είναι οξυμένα στην κοινωνία, όχι μόνο λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους δίνοντας τον τόνο μιας δυναμικής αντίδρασης στις κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις, που δεν αποκλείεται να γενικευθεί στο άμεσο μέλλον.

Άλλωστε, όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένας ανεκδήλωτος θυμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα που τους απασχολούν. Για την ακρίβεια, για τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, για την άθλια κατάσταση της δημόσιας υγείας, για την εγκληματικότητα στους δρόμους, για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, για τα πλήγματα στο κράτος δικαίου, για την διαφθορά, για τη συγκάλυψη ευθυνών «ημετέρων», για την αλαζονεία και τον αυταρχισμό που διακατέχει την κυβερνώσα παράταξη.

Και όσο προσωπικά ο πρωθυπουργός και το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου αρνούνται να δουν την πραγματική εικόνα και να αφουγκραστούν την κοινωνία, τόσο ο θυμός και η δυσαρέσκεια θα φουντώνουν και θα εκδηλώνονται όχι μόνο με κακές κριτικές στις δημοσκοπήσεις, αλλά και με δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως αυτές των αγροτών.

Η πρωθυπουργική επιλογή της σπίλωσης και της συκοφάντησης όλων όσων αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα τους, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση ούτε για τους πολίτες ούτε για την ίδια την κυβέρνηση.

Είναι ο δρόμος που οδηγεί την κοινωνία στη δυστυχία και την κυβέρνηση στην ανυποληψία και την απαξίωση.

Ακόμη και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να «τραβήξει» την κυβερνητική του θητεία μέχρι τη λήξη της τετραετίας της, το 2027, η προοπτική να του δοθεί μια τρίτη λαϊκή εντολή διακυβέρνησης της χώρας ήδη έχει μειωθεί και όσο περνάει ο καιρός θα εκμηδενίζεται.

Αυτό πάντως που πρέπει να πιστωθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι μάλλον έχει αρχίσει να βλέπει την επερχόμενη ήττα του.

…» θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, όπως σας είπα, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν», είπε προφητικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα
Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα 29 Δεκεμβρίου 2025
Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος; 31 Δεκεμβρίου 2025
Γιάννης Τριήρης: Ο Πούτιν δεν θέλει, ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»

Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;

Στο Παρίσι αύριο ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι αύριο ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα

Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα

Κυρ. Μητσοτάκης στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο