ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»

Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
Γιάννης Τριήρης
Δευτέρα, 09/02/2026 - 08:03

Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν κρίνεται από τις φωτογραφίες στα σαλόνια της Ουάσιγκτον, αλλά από τη διορατικότητα να διακρίνει κανείς πότε μια πρόσκληση αποτελεί τιμή και πότε μια καλοστημένη παγίδα

Η πρόσφατη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» θέτει την Αθήνα ενώπιον ενός ιστορικού διλήμματος, όπου το επικοινωνιακό δέλεαρ συγκρούεται μετωπικά με την εθνική στρατηγική επιβίωσης εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Είναι προφανές ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνομιλεί επιτέλους με τον αμφιλεγόμενο πλανητάρχη, την ώρα που οι ισχυροί της Ευρώπης κρατούν αποστάσεις, φαντάζει ως ευκαιρία για εσωτερική κατανάλωση.

Η αγωνία της κυβέρνησης να αποδείξει ότι η Ελλάδα «αναβαθμίζεται» και ότι ο Τραμπ την «υπολογίζει» ως προνομιακό συνομιλητή, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια διπλωματική αυταπάτη με βαρύ κόστος. Στην πραγματικότητα, η πρόσκληση αυτή δεν είναι πιστοποιητικό ισχύος, αλλά ένα κάλεσμα συμμετοχής σε έναν μηχανισμό που οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Βερολίνο αντιμετωπίζουν με βαθύτατη καχυποψία και θεσμική αποστροφή.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν είναι μια ειρηνευτική πρωτοβουλία με την παραδοσιακή έννοια. Είναι μια παράλληλη δομή που επιχειρεί να υποσκάψει τα θεμέλια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο με τη συναλλακτική διπλωματία του "transactionalism". Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σύσσωμη –με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η Ουγγαρία του Όρμπαν– αποδοκιμάζει το εγχείρημα, η Αθήνα δεν μπορεί να παλινδρομεί.

Μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστω και με το πρόσχημα της «διαμεσολάβησης» ή της «ανοικοδόμησης της Γάζας», θα εξέπεμπε το λάθος σήμα, πως η Ελλάδα είναι ο αδύναμος κρίκος της ευρωπαϊκής ενότητας, πρόθυμη να προσφέρει νομιμοποίηση σε έναν αμφιλεγόμενο θεσμό με αντάλλαγμα λίγα λεπτά επικοινωνιακής λάμψης, για εσωτερική κατανάλωση.

Οι κίνδυνοι είναι κάτι παραπάνω από ορατοί. Η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να είναι ο θεματοφύλακας της πολυμέρειας και όχι ο υπονομευτής της. Η ταύτιση με ένα σχήμα που δίνει υπερεξουσίες σε έναν και μόνο ηγέτη και που απαιτεί «εισιτήριο» δισεκατομμυρίων για τη συμμετοχή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες που η χώρα μας επικαλείται στις διεθνείς της σχέσεις. Επιπλέον, η απομόνωση από τον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης σε μια στιγμή που η γηραιά ήπειρος αναζητά κοινή άμυνα απέναντι στις πιέσεις της Ουάσιγκτον, θα ήταν ένα στρατηγικό σφάλμα που η ελληνική διπλωματία θα έβρισκε μπροστά της στο μέλλον.

Ο πρωθυπουργός οφείλει να αντισταθεί στον πειρασμό της «προσωπικής διπλωματίας» και του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού. Η πραγματική ισχύς της Ελλάδας δεν πηγάζει από την εγγύτητά της στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, αλλά από την αξιοπιστία της ως θεσμικού εταίρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε κίνηση που θα μας εμφάνιζε ως «Δούρειο Ίππο» του τραμπισμού στην Ευρώπη, θα ήταν μια ολέθρια επιλογή. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για φωτογραφίες στο Οβάλ Γραφείο, και η θέση της Ελλάδας είναι δίπλα στους εταίρους της, προασπίζοντας το διεθνές δίκαιο και όχι τις προσωπικές ατζέντες τρίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια 06 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»

Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;