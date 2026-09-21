Στις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός για τη ΓΣ του ΟΗΕ

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Δευτέρα, 21/09/2026 - 09:00
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Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για σήμερα και αύριο, Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο.

Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 8.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

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