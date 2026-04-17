Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα

Με τα πρώτα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να τίθενται σε λειτουργία μέσα στον Απρίλιο και νέα projects να ακολουθούν τους επόμενους μήνες, η αγορά μπαίνει σε φάση υλοποίησης, την ώρα που η ΡΑΑΕΥ καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους. Με την τροποποίηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ, οι μονάδες αποθήκευσης αποκτούν για πρώτη φορά σαφείς κανόνες συμμετοχής και αποζημίωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πρώτοι αυτόνομοι σταθμοί αποθήκευσης της More, θυγατρικής του ομίλου Motor Oil, τίθενται σε λειτουργία εντός Απριλίου, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν έργα της HellenIQ Energy και της ΔΕΗ, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγοράς αποθήκευσης σε πραγματικούς όρους.

Σε αυτό το περιβάλλον η απόφαση της ΡΑΑΕΥ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιεί τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ), εντάσσοντας τις μονάδες αποθήκευσης στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και καθορίζοντας τον τρόπο αποζημίωσης και συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται η ενίσχυση της θεσμικής εποπτείας και της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΣΑΗΕ διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα και την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος.

Με το νέο άρθρο 13Δ, ο ΔΑΠΕΕΠ αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας χρεώσεων και πιστώσεων που αφορούν τη Λειτουργική Ενίσχυση κάθε ενισχυόμενου ΣΑΗΕ, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου. Η διαδικασία θα βασίζεται στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή καθορίστηκε με την απόφαση Ε-65/2025 της ΡΑΑΕΥ.

Τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε σταθμό θα καταβάλλονται σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανά έτος. Εξαιρούνται το πρώτο και το τελευταίο έτος εμπορικής λειτουργίας, κατά τα οποία η ενίσχυση θα υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τις ημέρες λειτουργίας εντός του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.

Οι σχετικές πληρωμές και εισπράξεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, με ειδικούς κωδικούς ταυτοποίησης που θα ορίζει ο Διαχειριστής.

Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική αυτοτιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των ενισχυόμενων ΣΑΗΕ αναθέτουν στον Διαχειριστή την έκδοση των τιμολογίων, τα οποία θα εκδίδονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και θα εξοφλούνται σε διάστημα είκοσι ημερών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνέπεια των πληρωμών. Οι υπόχρεοι οφείλουν να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις χρεώσεις τους και να αποδέχονται τις πιστώσεις, ακόμη και εάν έχουν κινηθεί διαδικασίες ένστασης ή δικαστικής επίλυσης διαφορών, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής από αρμόδιο δικαστήριο.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης, ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΑΕΥ, η οποία μπορεί να προχωρήσει σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της οικείας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

Με το νέο άρθρο 20Α προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης ΣΑΗΕ, το οποίο θα τηρεί επίσης ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Στο Μητρώο θα εγγράφονται οι αρμόδιοι φορείς που προβλέπονται από την ισχύουσα υπουργική απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη νομική μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και μπορούν να διασφαλίσουν, με αμεροληψία και αξιοπιστία, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των απαιτούμενων διαδικασιών.

Επίσης, αναδιατυπώνονται όλες οι σχετικές παράγραφοι του Κώδικα προκειμένου να συμπεριλάβουν τις μονάδες αποθήκευσης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής συνάπτει με κατόχους ΣΑΗΕ, καθώς και με κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τις προβλεπόμενες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) και η ειδική Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΣΑΗΕ (ΣΕΣΑΗΕ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται και αναρτώνται από τον Διαχειριστή.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής τηρεί το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης, στο οποίο οι μονάδες εγγράφονται αυτόματα με τη σύναψη σύμβασης. Θεσπίζονται επίσης «Πίνακες Αντιστοίχισης» για τη σύνδεση μονάδων και συμμετεχόντων στην αγορά, με βάση δηλώσεις εκπροσώπησης και βεβαιώσεις εγγραφής, οι οποίοι κοινοποιούνται στους αρμόδιους διαχειριστές και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ιδιαίτερες διατάξεις περιλαμβάνονται για τους ΣΑΗΕ που επιλέγουν να εκπροσωπηθούν από Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) όσον αφορά στον τρόπο που οφείλουν να ενημερώνουν τον ΔΑΠΕΕΠ και τους άλλους Διαχειριστές.