Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31

Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
Άννα Διανά
Παρασκευή, 17/04/2026 - 07:59

Με τα πρώτα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να τίθενται σε λειτουργία μέσα στον Απρίλιο και νέα projects να ακολουθούν τους επόμενους μήνες, η αγορά μπαίνει σε φάση υλοποίησης, την ώρα που η ΡΑΑΕΥ καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας τους. Με την τροποποίηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ, οι μονάδες αποθήκευσης αποκτούν για πρώτη φορά σαφείς κανόνες συμμετοχής και αποζημίωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πρώτοι αυτόνομοι σταθμοί αποθήκευσης της More, θυγατρικής του ομίλου Motor Oil, τίθενται σε λειτουργία εντός Απριλίου, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν έργα της HellenIQ Energy και της ΔΕΗ, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγοράς αποθήκευσης σε πραγματικούς όρους.

Σε αυτό το περιβάλλον η απόφαση της ΡΑΑΕΥ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιεί τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ), εντάσσοντας τις μονάδες αποθήκευσης στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και καθορίζοντας τον τρόπο αποζημίωσης και συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται η ενίσχυση της θεσμικής εποπτείας και της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΣΑΗΕ διαδραματίζουν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στη σταθερότητα και την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος.

Με το νέο άρθρο 13Δ, ο ΔΑΠΕΕΠ αναλαμβάνει την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας χρεώσεων και πιστώσεων που αφορούν τη Λειτουργική Ενίσχυση κάθε ενισχυόμενου ΣΑΗΕ, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου. Η διαδικασία θα βασίζεται στη Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή καθορίστηκε με την απόφαση Ε-65/2025 της ΡΑΑΕΥ.

Τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε σταθμό θα καταβάλλονται σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανά έτος. Εξαιρούνται το πρώτο και το τελευταίο έτος εμπορικής λειτουργίας, κατά τα οποία η ενίσχυση θα υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τις ημέρες λειτουργίας εντός του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.

Οι σχετικές πληρωμές και εισπράξεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, με ειδικούς κωδικούς ταυτοποίησης που θα ορίζει ο Διαχειριστής.

Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική αυτοτιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των ενισχυόμενων ΣΑΗΕ αναθέτουν στον Διαχειριστή την έκδοση των τιμολογίων, τα οποία θα εκδίδονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και θα εξοφλούνται σε διάστημα είκοσι ημερών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνέπεια των πληρωμών. Οι υπόχρεοι οφείλουν να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις χρεώσεις τους και να αποδέχονται τις πιστώσεις, ακόμη και εάν έχουν κινηθεί διαδικασίες ένστασης ή δικαστικής επίλυσης διαφορών, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής από αρμόδιο δικαστήριο.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης, ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΑΕΥ, η οποία μπορεί να προχωρήσει σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της οικείας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

Με το νέο άρθρο 20Α προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης ΣΑΗΕ, το οποίο θα τηρεί επίσης ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Στο Μητρώο θα εγγράφονται οι αρμόδιοι φορείς που προβλέπονται από την ισχύουσα υπουργική απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη νομική μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και μπορούν να διασφαλίσουν, με αμεροληψία και αξιοπιστία, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των απαιτούμενων διαδικασιών.

Επίσης, αναδιατυπώνονται όλες οι σχετικές παράγραφοι του Κώδικα προκειμένου να συμπεριλάβουν τις μονάδες αποθήκευσης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής συνάπτει με κατόχους ΣΑΗΕ, καθώς και με κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που είναι εγκατεστημένες στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τις προβλεπόμενες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) και η ειδική Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ΣΑΗΕ (ΣΕΣΑΗΕ). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται και αναρτώνται από τον Διαχειριστή.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής τηρεί το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης, στο οποίο οι μονάδες εγγράφονται αυτόματα με τη σύναψη σύμβασης. Θεσπίζονται επίσης «Πίνακες Αντιστοίχισης» για τη σύνδεση μονάδων και συμμετεχόντων στην αγορά, με βάση δηλώσεις εκπροσώπησης και βεβαιώσεις εγγραφής, οι οποίοι κοινοποιούνται στους αρμόδιους διαχειριστές και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ιδιαίτερες διατάξεις περιλαμβάνονται για τους ΣΑΗΕ που επιλέγουν να εκπροσωπηθούν από Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) όσον αφορά στον τρόπο που οφείλουν να ενημερώνουν τον ΔΑΠΕΕΠ και τους άλλους Διαχειριστές.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 08:03

