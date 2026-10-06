Η Enterprise Greece στην WindEnergy Hamburg 2026

Για πρώτη φορά συμμετείχε η Ελλάδα με εθνικό περίπτερο στην WindEnergy Hamburg 2026, την κορυφαία διεθνή έκθεση για την αιολική ενέργεια, που διεξήχθη στο Αμβούργο από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η Enterprise Greece διοργάνωσε την ελληνική αποστολή, στην οποία συμμετείχαν 10 ελληνικές επιχειρήσεις με έντονο εξαγωγικό προφίλ, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επιχειρηματικές συναντήσεις με διεθνείς εταιρείες που διερευνούν ή αναπτύσσουν έργα ΑΠΕ στη χώρα.

Η WindEnergy Hamburg 2026 προσέλκυσε περισσότερους από 40.000 επισκέπτες από πάνω από 100 χώρες, καθώς και πάνω από 1.600 εκθέτες από περίπου 40 χώρες. Στην ατζέντα κυριάρχησαν τα υπεράκτια αιολικά, η ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της Ευρώπης, καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικών ευρωπαϊκών εφοδιαστικών αλυσίδων για τον εξοπλισμό ΑΠΕ. Συζητήθηκαν επίσης οι προκλήσεις από τη ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα, η ανάγκη ταχύτερης ενσωμάτωσης της αποθήκευσης ενέργειας και η σημασία αποτελεσματικών αδειοδοτικών διαδικασιών, με έμφαση στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Oι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην WindEnergy Hamburg παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών για τον κλάδο: από μεταλλικές κατασκευές, καλώδια και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μέχρι υποσταθμούς και συστήματα μέσης τάσης, υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών και υποθαλάσσιων έργων, καθώς και ψηφιακές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη, computer vision και αισθητήρες. Η παρουσία τους ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της ελληνικής αγοράς και δημιούργησε ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασιών στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της αιολικής ενέργειας.

Οι συναντήσεις της Enterprise Greece με διεθνείς εταιρείες επικεντρώθηκαν στις επενδυτικές ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα και ειδικότερα στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού ενεργειακού τομέα και τον ενισχυόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στην παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η πρώτη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη WindEnergy Hamburg 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου, επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδουμε στην ανάδειξη της χώρας ως ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Η δυναμική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων και το έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ αναδεικνύουν τις δυνατότητες του ελληνικού ενεργειακού οικοσυστήματος. Με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η αιολική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης και τα υπεράκτια αιολικά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να στηρίζει τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και περιφερειακό ενεργειακό χάρτη».