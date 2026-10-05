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Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Νέες δυνατότητες για την αυτοκατανάλωση στην Ελλάδα

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Νέες δυνατότητες για την αυτοκατανάλωση στην Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 14:05
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Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας και η GoodWe συνδιοργανώνουν Webinar για το νέο πλαίσιο και τις δυνατότητες εφαρμογής των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι

Η νέα νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας στην κατοικία και την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης.

Με αφορμή τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται, η BayWa r.e. και η GoodWe συνδιοργανώνουν Webinar με θέμα «Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00.

Στο Webinar, ο Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, θα σχολιάσει το νέο πλαίσιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και τις βασικές παραμέτρους που αφορούν στην εφαρμογή του.

Η GoodWe θα παρουσιάσει το Suncake Balcony Portable Solar Kit, μια ολοκληρωμένη λύση για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας στο μπαλκόνι, που περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για την εγκατάσταση, σε ένα box, έτοιμο για εγκατάσταση.

Το Webinar απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των φωτοβολταϊκών και της ενέργειας, εγκαταστάτες και ενδιαφερόμενους που θέλουν να ενημερωθούν για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για αυτοκατανάλωση.

Η συμμετοχή στο Webinar είναι δωρεάν.

👉 Για εγγραφές πατήστε εδώ!

Webinar | Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 | 15:00

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