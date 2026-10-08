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Άνοδος στην τιμή του πετρελαίου υπό τον φόβο νέων πληγμάτων στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
08/10/2026 - 15:43
Δήμος Αθηναίων: Σε πιλοτική λειτουργία το Athens Move με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 15:19
Ο ΣΕΒ υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 14:56
Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/10/2026 - 14:23
Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/10/2026 - 13:37
ΔΕΗ Fiber: Έφτασε σε 1,5 εκατ. σπίτια σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/10/2026 - 12:48
ΠΑΣΟΚ: 1.860 εκτεθειμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα –Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ψηφιακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 12:34
Έκθεση WWF Ζωντανός Πλανήτης 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 11:54
Στο Λουξεμβούργο ο Κυρ. Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN - Ενέργεια, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 11:15
Από τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 10:49
Στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεωτρήσεως στο Ιόνιο - Θέμα ημερών η Navtex για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
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08/10/2026 - 10:16
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/10/2026 - 09:53
Γιατί η κυβέρνηση χρειάστηκε τόσους μήνες για να κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εγκαίρως προτείνει για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:22
Το CRI ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αξιολόγηση της Κυκλικής Οικονομίας με τον νέο δείκτη Κυκλικότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/10/2026 - 09:13
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή - Μ.Ρούμπιο: Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 09:11
Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΕΑΣΕ και του ΣΕΟΔΙ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/10/2026 - 09:03
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από ισχυρές ενεργειακές συμμαχίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/10/2026 - 08:50
Γιάννης Τριήρης: Ρούμπιο στην Αθήνα - Πόσο αξίζουν τα «καλά» λόγια όταν η Τουρκία μένει εκτός κάδρου;
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08/10/2026 - 08:44
Υδρογονάνθρακες: Τον Απρίλιο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 – Το στοίχημα των 270 δισ. κ.μ.
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08/10/2026 - 06:56
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08/10/2026 - 06:55
Ξόδεψε πάνω από 27.000 ευρώ για αντλία θερμότητας και τώρα δεν ξέρει αν δουλεύει... «σωστά»
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07/10/2026 - 15:40
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Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν

Προσωρινός Πίνακας Αδειών/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 13:37
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Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026

Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 08.10.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής και σύμφωνα με την υποπ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291, ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/01.12.2020) και παρ.8 του άρθρου 5 του ν.4951/2022, αναρτάται ο Προσωρινός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026».

Σε περίπτωση ενστάσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την ένστασή τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας με την ένδειξη «ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤA ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΠΣ».

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