Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο: Υποδομές, αγορές και προοπτικές».

Με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κορυφαίων στελεχών της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συζήτηση κάλυψε το σύνολο της ενεργειακής αλυσίδας: από τις διεθνείς ροές φυσικού αερίου και το LNG μέχρι την ηλεκτροπαραγωγή, τις ΑΠΕ και τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινα Παληαρούτα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς. Τον συντονισμό της εκδήλωσης και των θεματικών συζητήσεων είχε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για τον ρόλο της ΔΕΠΑ

Στις τοποθετήσεις τους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός και η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στη συμβολή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, στην ενίσχυση των διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων και στη διεύρυνση του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον μετασχηματισμό που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και στη συμβολή της διοίκησης του Κωνσταντίνου Ξιφαρά στην εξέλιξη της ΔΕΠΑ από μια εταιρεία με επίκεντρο κυρίως την προμήθεια φυσικού αερίου σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο και εξωστρεφή ενεργειακό όμιλο, με δραστηριότητα στις διεθνείς προμήθειες και το εμπόριο, στις υποδομές, στην ηλεκτροπαραγωγή, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη λιανική.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ υπογράμμισε ακόμη τη σημασία των επενδυτικών και εμπορικών πρωτοβουλιών της εταιρείας για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως πύλης εισόδου και διαμετακόμισης ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Κ. Ξιφαράς: Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι διαχείριση κρίσης αλλά μακροχρόνια στρατηγική

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς σημείωσε ότι οι σημερινές ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή αγορά δικαιώνουν επιλογές και επενδύσεις που έγιναν με ορίζοντα πολλών ετών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και συνολικά η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Όπως υπογράμμισε, η χώρα χτίζει νέες γέφυρες και στρατηγικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλους σημαντικούς διεθνείς εταίρους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γεωπολιτική και ενεργειακή της θέση.

«Η ενεργειακή ασφάλεια δεν οικοδομείται τη στιγμή που ξεσπά μια κρίση. Χτίζεται χρόνια νωρίτερα, με στρατηγικό σχεδιασμό, υποδομές, δίκτυα, διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας και μακροχρόνιες συμφωνίες», τόνισε.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και στο FSRU Αλεξανδρούπολης, έργα που ενίσχυσαν τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού και αναβάθμισαν τη θέση της χώρας στις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Όπως επισήμανε, ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ συνεχίζεται. Η εταιρεία διαμορφώνει πλέον ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο παραγωγικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο προσεγγίζει το 1,5 GW σε σύγχρονες θερμοηλεκτρικές μονάδες, ενώ παράλληλα στοχεύει σε πάνω από 1 GW σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το τέλος του 2027.

Ταυτόχρονα, μέσω της ATLANTIC SEE LNG TRADE, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς της δραστηριότητες, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μακροχρόνιες προμήθειες LNG μετά το 2030 και για τα επόμενα 20 χρόνια. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που συνδέει την ασφάλεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με την ανάδειξη της χώρας σε ευρύτερο ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ξιφαράς υπογράμμισε ότι τέτοιες επενδυτικές αποφάσεις υπερβαίνουν συχνά τα αμιγώς εμπορικά κριτήρια και αποτελούν ζήτημα εθνικής ευθύνης, καθώς καμία οικονομία και καμία κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει τις συνέπειες μιας διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού.

Στάθηκε ιδιαίτερα και στον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από αυτή την πορεία. Αναφέρθηκε στην τεχνογνωσία και την αξιοπιστία των στελεχών της ΔΕΠΑ, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει σήμερα τη γνώση της αγοράς και τα δεδομένα που της επιτρέπουν όχι μόνο να λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις, αλλά και να παρέχει στην Πολιτεία αξιόπιστη και τεκμηριωμένη εικόνα για κρίσιμες ενεργειακές επιλογές.

LNG και Κάθετος Διάδρομος: η νέα γεωγραφία των ενεργειακών ροών

Στο πρώτο θεματικό πάνελ, με αντικείμενο τους νέους ενεργειακούς διαδρόμους φυσικού αερίου, συμμετείχαν η Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AKTOR LNG, ο Πιέρρος Χατζηγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του ICGB, ο Γεράσιμος Αυλωνίτης, Senior Director Ανάπτυξης Αγοράς & Συστήματος του ΔΕΣΦΑ, και ο Χρήστος Μπασδέκης, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αυξανόμενη σημασία του LNG, τις δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου και τη σταδιακή αναδιάταξη των ροών φυσικού αερίου στην περιοχή. Κοινός τόπος ήταν ότι η αξία των ελληνικών υποδομών δεν περιορίζεται πλέον στην κάλυψη των εγχώριων αναγκών: συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια εφοδιασμού μιας πολύ ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης.

Η ηλεκτρική αγορά μπροστά σε μια νέα εξίσωση

Στο πάνελ για την ηλεκτρική ενέργεια, ο Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Μπασλής, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας της ΗΡΩΝ, και ο Γιάννης Παπαμικρουλέας, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, συζήτησαν τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος, η ανάπτυξη της αποθήκευσης, η σημασία των σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται από τη στενότερη διασύνδεση των περιφερειακών αγορών.

Λιανική αγορά: ανταγωνισμός που πρέπει να λειτουργεί για τον καταναλωτή

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη συμμετοχή της Ζαΐρας Τριβυζά, Διευθύντριας Ρυθμιστικών Υποθέσεων & Προμήθειας Ενέργειας της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, και του Κώστα Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΕΣΠΕΝ.

Η συζήτηση ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά προμήθειας σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων, αυξημένων απαιτήσεων για τους προμηθευτές και διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διαφάνεια, λειτουργικό ανταγωνισμό και καλύτερα προϊόντα για τον καταναλωτή.

Από την ενεργειακή ασφάλεια στον νέο περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας

Το νήμα που συνέδεσε όλες τις συζητήσεις της εκδήλωσης ήταν κοινό: η επόμενη ημέρα της ενέργειας δεν μπορεί να στηριχθεί σε αποσπασματικές λύσεις. Χρειάζεται έγκαιρος σχεδιασμός, επαρκείς και διασυνδεδεμένες υποδομές, διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, παραγωγικό δυναμικό, λειτουργικές αγορές και σταθερές διεθνείς συνεργασίες.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διευρύνει συστηματικά το αποτύπωμά της. Από το φυσικό αέριο και το LNG έως την ηλεκτροπαραγωγή, τις ΑΠΕ και τη λιανική, επενδύει σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα και ενισχύει την παρουσία της πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Με σταθερή κατεύθυνση την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μετάβαση, η εταιρεία φιλοδοξεί να βρίσκεται στον πυρήνα της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.