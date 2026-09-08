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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ
Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 08:21
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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής επένδυσης περίπου €560 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ)

Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότησή τους, μέσω συνδυασμού ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, καθώς και τη λειτουργία και συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου.

Ειδικότερα, τα δύο έργα αφορούν:

  • Την αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2: Κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ. (Μαυροβούνι – Έδεσσα και Παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας), καθώς και λειτουργία και συντήρηση του άξονα Γέφυρα Αξιού – Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ.
  • Τον οδικό άξονα Δράμα – Αμφίπολη: Κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων συνολικού μήκους περίπου 43 χλμ. και εννέα ανισόπεδων κόμβων, καθώς και λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα.

Η ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινού αναδόχου προέκυψε μέσα από δύο διακριτές διαγωνιστικές διαδικασίες, με τη συμμετοχή τριών σχημάτων σε καθεμία. Και στους δύο διαγωνισμούς, η προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε ως η πιο ανταγωνιστική και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια ανάθεσης, εξασφαλίζοντας το μέγιστο οικονομικό όφελος για το ελληνικό Δημόσιο.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονικά αποδεδειγμένη ικανότητα του Ομίλου να υποβάλλει ανταγωνιστικές και δίκαιες προσφορές για σύνθετα έργα υποδομών, συνδυάζοντας τεχνική και χρηματοδοτική επάρκεια, καθώς και ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους.

Τα δύο έργα έχουν περίοδο κατασκευής τριών ετών και περίοδο λειτουργίας 27 ετών. Αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών και της συνδεσιμότητας στη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά την ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινού αναδόχου, ακολουθούν τα προβλεπόμενα στάδια για την οριστικοποίηση των αναθέσεων, την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και την υπογραφή των συμβάσεων Σύμπραξης.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

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