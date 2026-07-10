ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει έγκαιρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 15:57
Πετρέλαιο: Η ανάκαμψη της ζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
10/07/2026 - 15:55
ΚΚΕ: Κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 15:29
HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 1.700 Παιδιά με Επίκεντρο τη Βιοποικιλότητα και την Προστασία του Νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 15:06
WWF: Υιοθέτησε μια παραλία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/07/2026 - 14:30
Στ. Παπασταύρου: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο, με τη συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 13:56
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Δεν λείπει το ευρωπαϊκό εργαλείο, λείπει η βούληση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/07/2026 - 13:32
Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 12:33
Ν. Ανδρουλάκης: Δίκαιη πράσινη μετάβαση που θα δώσει ανθεκτικότητα στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 11:40
Χριστίνα Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 11:17
Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/07/2026 - 10:35
Παρασύρης: Επιχείρηση «στημένο ολιγοπώλιο και στην αποθήκευση ενέργειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/07/2026 - 10:32
Energean: Επενδύσεις δισεκατομμυρίων και η πρώτη γεώτρηση μετά από τέσσερις δεκαετίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 09:17
Σύσκεψη Διαχειριστών για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, σήμερα στην Αθήνα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:34
Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:15
Μ. Μανουσάκης: Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Με απόφαση Θεοδωρικάκου η ακρίβεια … δεν θα κάνει διακοπές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/07/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: «Κλειδώνει» η βάση υποστήριξης και κατατίθεται η ΜΠΕ- Πιο κοντά η γεώτρηση στο Block 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:02
ΑKTOR- Motor Oil: Το deal που φέρνει πιο κοντά την τελική επενδυτική απόφαση για το FSRU της Dioriga Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/07/2026 - 08:00
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε πολύ άδειο χώρο στην κατάψυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Ποιος είναι ο «κανόνας των 11 βαθμών» για το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/07/2026 - 06:39
Σ. Παπασταύρου: Υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας η ενέργεια - Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 15:44
Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:29
Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/07/2026 - 15:05
Αρναούτογλου: Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/07/2026 - 14:27
Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:48
Η Italgas και η Naturgy ενισχύουν τη συνεργασία τους στα δίκτυα φυσικού αερίου, την καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/07/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 13:13
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/07/2026 - 12:34
Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Δεν λείπει το ευρωπαϊκό εργαλείο, λείπει η βούληση

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Δεν λείπει το ευρωπαϊκό εργαλείο, λείπει η βούληση
Newsroom
Παρασκευή, 10/07/2026 - 13:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Κάθε λίγες εβδομάδες ανακοινώνεται ένα νέο πακέτο στήριξης για τα μικρομεσαία φωτοβολταϊκά. Άλλοτε πρόκειται για μέτρα που μόλις συζητιούνται, άλλοτε για μέτρα που θα έρθουν, άλλοτε για μέτρα που ήρθαν, και πάντα βρίσκεται κάποιος να πανηγυρίσει για αυτά μέσα σε μια αίθουσα ενός Υπουργείου. Για τον παραγωγό όμως που κοιτάζει το εκκαθαριστικό της παραγωγής του, η ουσία παραμένει το τίποτα.

Η εμπροσθοβαρής προσαύξηση της ταρίφας κατά 15% έως 20% για μερικά χρόνια, με επιστροφή αντίστοιχων ποσών στο τέλος της σύμβασης μέσω μηχανισμού ανάκτησης, ανακοινώνεται ως στήριξη. Δεν είναι στήριξη. Είναι ταμειακή διευκόλυνση, όχι καθαρή αύξηση εσόδου.

Το προκλητικό είναι ότι υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή βάση για πραγματική, μόνιμη και μη ανακτήσιμη στήριξη, χωρίς κοινοποίηση. Το άρθρο 4(1) του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 ορίζει ρητά ότι «an increase in the original budget of an existing aid scheme by up to 20% shall not be considered an alteration to existing aid», δηλαδή «αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων έως 20% δεν θεωρείται τροποποίηση υφιστάμενης ενίσχυσης». Εφόσον η παρέμβαση δομηθεί ως αύξηση του προϋπολογισμού του υφιστάμενου εγκεκριμένου καθεστώτος έως 20%, χωρίς μεταβολή των λοιπών ουσιωδών όρων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο δίνει ήδη δρόμο μη κοινοποίησης για μια καθαρή, μη ανακτήσιμη ενίσχυση πέντε ετών. Αντί γι’ αυτό επιλέγεται ένα ταμειακά ουδέτερο σχήμα εμπροσθοβαρούς καταβολής με clawback. Αυτό δεν είναι μόνιμη στήριξη, είναι δανεισμός του παραγωγού από τα μελλοντικά του έσοδα.

Το ίδιο αφήγημα ατέρμονης ευρωπαϊκής αναμονής επιστρατεύεται και για την επέκταση των συμβάσεων, και ούτε αυτό δικαιολογείται. Ο ίδιος Κανονισμός, στο άρθρο 4(2)(β), προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία για «the prolongation of an existing authorised aid scheme by up to six years, with or without an increase in the budget», δηλαδή «την παράταση εγκεκριμένου υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων έως 6 έτη, με ή χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού», με την Επιτροπή να επιδιώκει απόφαση «within a period of one month», «εντός προθεσμίας ενός μηνός». Δεν πρόκειται για αυτόματη έγκριση, πρόκειται για απλοποιημένη κοινοποίηση, και ακριβώς γι’ αυτό δεν δικαιολογείται το αφήγημα της αέναης αναμονής όταν υπάρχει αυτή η διαδρομή. Το δείχνει η Γερμανία. Μετά από προκοινοποίηση στις 3 Αυγούστου 2021 και τεχνική προεργασία, η επίσημη κοινοποίηση των τροποποιήσεων στις 18 Νοεμβρίου 2021 εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021, σε 21 ημερολογιακές ημέρες. Το εμπόδιο δεν είναι οι Βρυξέλλες. Είναι ότι κανείς δεν κατέθεσε τον φάκελο.

Και φτάνουμε και στις αρνητικές τιμές. Ο ισχύων νόμος κόβει την ενίσχυση όταν οι τιμές είναι αρνητικές για πάνω από δύο συνεχόμενες ώρες. Όταν τα αρνητικά επεισόδια θα είναι μέχρι 2 ώρες η τιμή μάλλον θα βυθίζεται, για παράδειγμα στα -100 €/MWh, ο παραγωγός θα πληρώνει για να δώσει ρεύμα. Αν η ταρίφα του είναι 68,87 €, θα πληρώσει 100 € για 1MWh στην αγορά και θα πάρει 68,87 € από τον ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή θα βγει χαμένος 31,13 €. Αν δεν ρυθμιστεί η αγορά ως προς τις υποχρεώσεις των ΦοΣΕ για τα προγράμματα αγοράς, τότε αυτές τις δύο ή τέσσερις αρνητικές ώρες πιθανότατα θα τις βλέπουμε στο -100 € σιγά σιγά. Εδώ το ζήτημα δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι εθνικό, και το αίτημα του Συλλόγου μας είναι σαφές, να βρεθεί λύση ως προς την τήρηση των προγραμμάτων των ΦοΣΕ, ειδάλλως το παραπάνω θα γίνει μόνιμο και μετά πάλι θα συζητάμε τι έγινε. Όσο μπαίνει νέα φωτοβολταϊκή ισχύς, οι αρνητικές τιμές γίνονται συχνότερες και βαθύτερες, οπότε το κατώφλι των συνεχόμενων ωρών είναι σχεδιασμένο να αστοχεί ακριβώς εκεί που η ζημιά μεγαλώνει.

Και για τις περικοπές, το ζήτημα είναι απλό, ο κανόνας υπάρχει ήδη. Το άρθρο 13(7) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει αποζημίωση, μαζί με τη λειτουργική ενίσχυση, για κάθε περικοπή που επιβάλλει το σύστημα σε παραγωγό με σταθερή σύνδεση. Δεν χρειάζεται νέο μέτρο, χρειάζεται επιτέλους η εφαρμογή του.

Το συμπέρασμα είναι σκληρό αλλά τεκμηριωμένο. Τη ζημιά δεν την έφερε η αγορά από μόνη της, τη γέννησε η αδειοδότηση λάθος ενεργειακού μίγματος, και τώρα την επωμίζεται ο μικρός παραγωγός. Την ίδια στιγμή το ευρωπαϊκό πλαίσιο δίνει έτοιμα τα εργαλεία, καθαρή αύξηση εντός του 20%, παράταση με απλοποιημένη διαδικασία έως 6 έτη, υποχρεωτική αποζημίωση των συστημικών περικοπών, και περιθώριο σωστής εθνικής ρύθμισης για τις αρνητικές τιμές και χαρακτηρισμό δανείων ώς έκτακτης ανάγκης που δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ. Δεν λείπει το εργαλείο, λείπει η βούληση. Ως Σύλλογος ΕΠΑΦΗ το λέμε ξεκάθαρα.

Ας σταματήσουν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Γίνετε μέλος εδώ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 10 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ν. Τσάφος: Ταχύτερες επενδύσεις, φθηνότερη ενέργεια και ισχυρότερα δίκτυα το κοινό μήνυμα για την ενεργειακή μετάβαση

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΗ: Φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι και την επιχείρηση χωρίς κόστος εξοπλισμού

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Υπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ

Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λουμάκης (ΣΠΕΦ): Δεν χρειάζεται «προσάναμμα» με τιτλοποίηση έργων του ΕΛΑΠΕ η αγορά των PPAs για να εκκινήσει