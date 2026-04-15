Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

Η ριζική ανανέωση (άρθρο 42 ν.4951/2022) είναι διαφορετική και διακριτή από την αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών (άρθρο 48 ν.4951/2022).

Ο νομοθέτης συνδέει την έννοια της ριζικής ανανέωσης σταθμού ΑΠΕ με τη λήξη της Βεβαίωσης Παραγωγού και την ανάγκη ανανέωσής της (άρθρο 18 Κανονισμού Βεβαιώσεων). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει η μη σε ριζική ανανέωση του εξοπλισμού του σταθμού.

Στην περίπτωση των εξαιρούμενων σταθμών κατ’ αντιστοιχία, ο σταθμός αιτείται νέα Προσφορά Όρων Σύνδεσης όταν λήξει η σύμβαση πώλησης που έχει με τον ΔΑΠΕΕΠ. Αν ο ιδιοκτήτης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού επιθυμεί ή παραστεί ανάγκη να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό πριν τη λήξη της σύμβασης πώλησης, τότε ο νομοθέτης του έδωσε την επιλογή της ενεργειακής αναβάθμισης (revamping), σύμφωνα με την οποία διατηρεί υπό όρους την λειτουργική ενίσχυση που λάμβανε και αμείβεται για τυχόν πλεονάζουσα (λόγω αναβάθμισης) ενέργεια με την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ).

Η διατύπωση του νομοσχεδίου λέει: “Για τους εξαιρούμενους σταθμούς, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ενημερώνοντας για την πρόθεσή του να προβεί σε ριζική ανανέωση του σταθμού”.

Και παρακάτω: “Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που προβαίνουν σε ριζική ανανέωση από την 31η Οκτωβρίου 2024, ήτοι υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή της άδειας παραγωγής ή σε περίπτωση εξαιρούμενων σταθμών, αίτηση για νέα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, συμμετέχουν αποκλειστικά στην αγορά και δεν δύναται να λάβουν λειτουργική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των νέων σταθμών”.

Επειδή η ΡΑΑΕΥ έχει ορίσει ως ριζική ανανέωση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών την αλλαγή όλων των φωτοβολταϊκών πλαισίων και όλων των αντιστροφέων, απαιτείται μια διευκρίνιση ως προς το εξής. Εφόσον η ριζική ανανέωση πραγματοποιείται πριν λήξει η σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ (ή αντίστοιχα τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ) και δεν συνεπάγεται επαύξηση ισχύος, οι όροι σύνδεσης (έστω και τροποποιημένοι) ισχύουν και το έργο δεν χάνει την λειτουργική ενίσχυση. Αν λήξει η σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ (ή αντίστοιχα τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ), τότε δικαιολογείται η εφεξής συμμετοχή στην αγορά για τα έργα που υφίστανται ριζική ανανέωση.

Η διευκρίνιση αυτή είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίπτωση π.χ. φυσικών καταστροφών (βλέπε περίπτωση Daniel). Πολλοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί πλημμύρισαν και χρειάστηκε να αντικαταστήσουν όλα τα πλαίσια και όλους τους αντιστροφείς. Θα τιμωρήσουμε τους επενδυτές οι οποίοι υπέστησαν μια καταστροφή, ή θα θεωρήσουμε την αποκατάσταση του σταθμού ως αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού προκειμένου να ξαναγίνει λειτουργικός;