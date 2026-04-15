Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 10:35

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 10:04

Ριζική ανανέωση (άρθρο 18 νομοσχεδίου)

Η ριζική ανανέωση (άρθρο 42 ν.4951/2022) είναι διαφορετική και διακριτή από την αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών (άρθρο 48 ν.4951/2022).

Ο νομοθέτης συνδέει την έννοια της ριζικής ανανέωσης σταθμού ΑΠΕ με τη λήξη της Βεβαίωσης Παραγωγού και την ανάγκη ανανέωσής της (άρθρο 18 Κανονισμού Βεβαιώσεων). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει η μη σε ριζική ανανέωση του εξοπλισμού του σταθμού.

Στην περίπτωση των εξαιρούμενων σταθμών κατ’ αντιστοιχία, ο σταθμός αιτείται νέα Προσφορά Όρων Σύνδεσης όταν λήξει η σύμβαση πώλησης που έχει με τον ΔΑΠΕΕΠ. Αν ο ιδιοκτήτης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού επιθυμεί ή παραστεί ανάγκη να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό πριν τη λήξη της σύμβασης πώλησης, τότε ο νομοθέτης του έδωσε την επιλογή της ενεργειακής αναβάθμισης (revamping), σύμφωνα με την οποία διατηρεί υπό όρους την λειτουργική ενίσχυση που λάμβανε και αμείβεται για τυχόν πλεονάζουσα (λόγω αναβάθμισης) ενέργεια με την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ).

Η διατύπωση του νομοσχεδίου λέει: “Για τους εξαιρούμενους σταθμούς, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέας Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ενημερώνοντας για την πρόθεσή του να προβεί σε ριζική ανανέωση του σταθμού”.

Και παρακάτω: “Σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που προβαίνουν σε ριζική ανανέωση από την 31η Οκτωβρίου 2024, ήτοι υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της βεβαίωσης ή βεβαίωσης ειδικών έργων ή της άδειας παραγωγής ή σε περίπτωση εξαιρούμενων σταθμών, αίτηση για νέα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, συμμετέχουν αποκλειστικά στην αγορά και δεν δύναται να λάβουν λειτουργική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των νέων σταθμών”.

Επειδή η ΡΑΑΕΥ έχει ορίσει ως ριζική ανανέωση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών την αλλαγή όλων των φωτοβολταϊκών πλαισίων και όλων των αντιστροφέων, απαιτείται μια διευκρίνιση ως προς το εξής. Εφόσον η ριζική ανανέωση πραγματοποιείται πριν λήξει η σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ (ή αντίστοιχα τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ) και δεν συνεπάγεται επαύξηση ισχύος, οι όροι σύνδεσης (έστω και τροποποιημένοι) ισχύουν και το έργο δεν χάνει την λειτουργική ενίσχυση. Αν λήξει η σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ (ή αντίστοιχα τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ), τότε δικαιολογείται η εφεξής συμμετοχή στην αγορά για τα έργα που υφίστανται ριζική ανανέωση.

Η διευκρίνιση αυτή είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίπτωση π.χ. φυσικών καταστροφών (βλέπε περίπτωση Daniel). Πολλοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί πλημμύρισαν και χρειάστηκε να αντικαταστήσουν όλα τα πλαίσια και όλους τους αντιστροφείς. Θα τιμωρήσουμε τους επενδυτές οι οποίοι υπέστησαν μια καταστροφή, ή θα θεωρήσουμε την αποκατάσταση του σταθμού ως αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού προκειμένου να ξαναγίνει λειτουργικός;

