Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη

Με την κατασκευή να βρίσκεται σε εξέλιξη και να έχει υπογραφεί μακροπρόθεσμη Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), η Luxcara επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών της στην Ελλάδα.

Η Luxcara, κορυφαίος ανεξάρτητος γερμανικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων για έργα υποδομών ενεργειακής μετάβασης, ολοκλήρωσε οικονομικά την πρώτη της επένδυση σε ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα. Το έργο, που βρίσκεται στην Κοζάνη, θα έχει συνολική ονομαστική ισχύ 83 MWp. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει συνεισφορές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου της Ελλάδας «Ελλάδα 2.0», καθώς και από την Τράπεζα Πειραιώς και την Optima bank.

Επιπλέον, η Luxcara έχει εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη συμφωνία PPA με την Amazon, η οποία αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία PPA της Luxcara με την Amazon, μετά τη μεγάλης κλίμακας PPA από το αιολικό πάρκο Önusberget, ισχύος 750+ MW, στη Σουηδία.

Ο Lorenz Hahn, Διευθυντής Επενδύσεων της Luxcara, δήλωσε σχετικά: «Η επίτευξη οικονομικού κλεισίματος της πρώτης μας επένδυσης στην ελκυστική ελληνική αγορά υπογραμμίζει τη δέσμευση της Luxcara να επεκτείνει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανανεωμένη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της Amazon ως ισχυρού εμπόρου. Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι αυξανόμενες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης μπορούν να καλυφθούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηρίζοντας τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ενεργειακής ανεξαρτησίας και θωράκισης για το μέλλον».

Υπογραμμίζεται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 130.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια σε ένα σύστημα παρακολούθησης ενός άξονα για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Παρακολουθώντας τη θέση του ήλιου και βελτιστοποιώντας έτσι την ευθυγράμμιση των στοιχείων, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα μπορούν να καταγράψουν περισσότερη ακτινοβολία από τα σταθερά τοποθετημένα στοιχεία.