Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 11:36

Με την κατασκευή να βρίσκεται σε εξέλιξη και να έχει υπογραφεί μακροπρόθεσμη Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), η Luxcara επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών της στην Ελλάδα.

Η Luxcara, κορυφαίος ανεξάρτητος γερμανικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων για έργα υποδομών ενεργειακής μετάβασης, ολοκλήρωσε οικονομικά την πρώτη της επένδυση σε ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα. Το έργο, που βρίσκεται στην Κοζάνη, θα έχει συνολική ονομαστική ισχύ 83 MWp. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει συνεισφορές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου της Ελλάδας «Ελλάδα 2.0», καθώς και από την Τράπεζα Πειραιώς και την Optima bank.

Επιπλέον, η Luxcara έχει εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη συμφωνία PPA με την Amazon, η οποία αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία PPA της Luxcara με την Amazon, μετά τη μεγάλης κλίμακας PPA από το αιολικό πάρκο Önusberget, ισχύος 750+ MW, στη Σουηδία.

Ο Lorenz Hahn, Διευθυντής Επενδύσεων της Luxcara, δήλωσε σχετικά: «Η επίτευξη οικονομικού κλεισίματος της πρώτης μας επένδυσης στην ελκυστική ελληνική αγορά υπογραμμίζει τη δέσμευση της Luxcara να επεκτείνει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανανεωμένη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της Amazon ως ισχυρού εμπόρου. Αυτή η συναλλαγή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι αυξανόμενες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης μπορούν να καλυφθούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηρίζοντας τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες ενεργειακής ανεξαρτησίας και θωράκισης για το μέλλον».

Υπογραμμίζεται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 130.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια σε ένα σύστημα παρακολούθησης ενός άξονα για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Παρακολουθώντας τη θέση του ήλιου και βελτιστοποιώντας έτσι την ευθυγράμμιση των στοιχείων, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα μπορούν να καταγράψουν περισσότερη ακτινοβολία από τα σταθερά τοποθετημένα στοιχεία.

Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ 15 Απριλίου 2026

