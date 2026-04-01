Beyond Price per Watt: Τι πραγματικά διαμορφώνει την αγορά PV στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών στο residential segment βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των προηγούμενων ετών, οι περιορισμοί του δικτύου, οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις και η αυξημένη αβεβαιότητα οδηγούν σε εμφανή επιβράδυνση ενός μέχρι πρόσφατα βασικού μοχλού ανάπτυξης. Παράλληλα, οι καταναλωτές δεν αναζητούν πλέον απλά ένα «φθηνό σύστημα», αλλά μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και προβλεψιμότητα κόστους — και εδώ αναδεικνύεται το πιο καθοριστικό trend της επόμενης ημέρας: το energy storage.

της Κρίστη Γλυκού – Sales Manager της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας

Η ενσωμάτωση αποθήκευσης μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή παραγωγή στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Σε ένα περιβάλλον όπου το grid δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα νέα παραγωγή, η δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης γίνεται ουσιαστικό πλεονέκτημα, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τάση αυτή είναι ήδη ξεκάθαρη, με τα PV projects να σχεδιάζονται ολοένα και περισσότερο ως hybrid λύσεις, ενώ το standalone PV σταδιακά χάνει έδαφος — μια πορεία που, με μικρή καθυστέρηση, ακολουθεί και η Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα C&I έργα αναδεικνύονται ως η πιο σταθερή και ώριμη διέξοδος για την αγορά. Προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, πιο σαφές business case και αυξανόμενο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που επιδιώκουν έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους. Σε συνδυασμό με το storage, εξελίσσονται από μια απλή ενεργειακή επένδυση σε στρατηγικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας — και για πολλούς παίκτες, εκεί θα κριθεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα.

Την ίδια στιγμή, η πίεση στις τιμές επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Η αύξηση στο κόστος πρώτων υλών —με κυριότερο το ασήμι— σε συνδυασμό με την έναρξη, από σήμερα, των αλλαγών στο Chinese tax rebate, δημιουργούν νέα δεδομένα στη διαμόρφωση των τιμών των φωτοβολταϊκών. Η αγορά, που το προηγούμενο διάστημα είχε συνηθίσει σε πτωτικές τάσεις, καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε ένα πιο ασταθές και λιγότερο προβλέψιμο pricing environment. Παράλληλα, το κόστος μεταφοράς επηρεάζεται εκ νέου από την άνοδο των τιμών καυσίμων και των ασφαλίστρων, προσθέτοντας επιπλέον πίεση στην τελική τιμή των έργων.

Παρόλα αυτά, η μεγάλη εικόνα παραμένει ξεκάθαρη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ένταση στο Ιράν, ενισχύουν την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία και επιταχύνουν τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, τα φωτοβολταϊκά δεν αποτελούν απλώς μια οικονομική επιλογή, αλλά μια στρατηγική κατεύθυνση.

Η αγορά τέλος, γίνεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο ώριμη. Και τελικά, αυτό που διαμορφώνεται δεν είναι απλώς ένας ακόμη κύκλος ανάπτυξης — αλλά ένα πιο ανθεκτικό και στρατηγικά αναγκαίο ενεργειακό μοντέλο.