Beyond Price per Watt: Τι πραγματικά διαμορφώνει την αγορά PV στην Ελλάδα

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Beyond Price per Watt: Τι πραγματικά διαμορφώνει την αγορά PV στην Ελλάδα
Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 11:19

Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών στο residential segment βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των προηγούμενων ετών, οι περιορισμοί του δικτύου, οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις και η αυξημένη αβεβαιότητα οδηγούν σε εμφανή επιβράδυνση ενός μέχρι πρόσφατα βασικού μοχλού ανάπτυξης. Παράλληλα, οι καταναλωτές δεν αναζητούν πλέον απλά ένα «φθηνό σύστημα», αλλά μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και προβλεψιμότητα κόστους — και εδώ αναδεικνύεται το πιο καθοριστικό trend της επόμενης ημέρας: το energy storage.

της Κρίστη Γλυκού – Sales Manager της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας

GLYKOU_PICTURE_FINAL-resized.jpg

Η ενσωμάτωση αποθήκευσης μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή παραγωγή στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Σε ένα περιβάλλον όπου το grid δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα νέα παραγωγή, η δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης γίνεται ουσιαστικό πλεονέκτημα, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τάση αυτή είναι ήδη ξεκάθαρη, με τα PV projects να σχεδιάζονται ολοένα και περισσότερο ως hybrid λύσεις, ενώ το standalone PV σταδιακά χάνει έδαφος — μια πορεία που, με μικρή καθυστέρηση, ακολουθεί και η Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα C&I έργα αναδεικνύονται ως η πιο σταθερή και ώριμη διέξοδος για την αγορά. Προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, πιο σαφές business case και αυξανόμενο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις που επιδιώκουν έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους. Σε συνδυασμό με το storage, εξελίσσονται από μια απλή ενεργειακή επένδυση σε στρατηγικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας — και για πολλούς παίκτες, εκεί θα κριθεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα.

Την ίδια στιγμή, η πίεση στις τιμές επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Η αύξηση στο κόστος πρώτων υλών —με κυριότερο το ασήμι— σε συνδυασμό με την έναρξη, από σήμερα, των αλλαγών στο Chinese tax rebate, δημιουργούν νέα δεδομένα στη διαμόρφωση των τιμών των φωτοβολταϊκών. Η αγορά, που το προηγούμενο διάστημα είχε συνηθίσει σε πτωτικές τάσεις, καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε ένα πιο ασταθές και λιγότερο προβλέψιμο pricing environment. Παράλληλα, το κόστος μεταφοράς επηρεάζεται εκ νέου από την άνοδο των τιμών καυσίμων και των ασφαλίστρων, προσθέτοντας επιπλέον πίεση στην τελική τιμή των έργων.

Παρόλα αυτά, η μεγάλη εικόνα παραμένει ξεκάθαρη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ένταση στο Ιράν, ενισχύουν την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία και επιταχύνουν τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, τα φωτοβολταϊκά δεν αποτελούν απλώς μια οικονομική επιλογή, αλλά μια στρατηγική κατεύθυνση.

Η αγορά τέλος, γίνεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο ώριμη. Και τελικά, αυτό που διαμορφώνεται δεν είναι απλώς ένας ακόμη κύκλος ανάπτυξης — αλλά ένα πιο ανθεκτικό και στρατηγικά αναγκαίο ενεργειακό μοντέλο.

Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 02 Απριλίου 2026
