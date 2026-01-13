Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 15:24

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης (ΣΑΗΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 23.12.2025 πρόσκλησηςγια συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) για την ενσωμάτωση των ΣΑΗΕ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Επιστολές συμμετεχόντων:

  1. Metlen (I-408844)

