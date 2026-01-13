Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης (ΣΑΗΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 23.12.2025 πρόσκλησηςγια συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) για την ενσωμάτωση των ΣΑΗΕ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡAΑΕY ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Επιστολές συμμετεχόντων: