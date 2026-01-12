Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη Μοναδιαία Χρέωση Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC)

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ενέργειας ανακοινώνεται ότι η ΡΑΑΕΥ (Κλάδος Ενέργειας), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 118 και 118Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ενέκρινε:
α) Mε την υπ΄αρ. 285/2025 Απόφαση την αναθεώρηση της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC) για το έτος 2025, και
β) Με την υπ΄ αρ. Ε-310/2025 Απόφαση την τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC) για το έτος 2026.
Οι ως άνω αποφάσεις έχουν σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Σχετικά έγγραφα