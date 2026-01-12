Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη Μοναδιαία Χρέωση Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC)

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ενέργειας ανακοινώνεται ότι η ΡΑΑΕΥ (Κλάδος Ενέργειας), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 118 και 118Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ενέκρινε:

α) Mε την υπ΄αρ. 285/2025 Απόφαση την αναθεώρηση της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC) για το έτος 2025, και

β) Με την υπ΄ αρ. Ε-310/2025 Απόφαση την τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC) για το έτος 2026.

Οι ως άνω αποφάσεις έχουν σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σχετικά έγγραφα

1. Απόφαση Ε-285/2025

2. Απόφαση Ε-310/2025