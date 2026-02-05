ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη

Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
Newsroom
Πέμπτη, 05/02/2026 - 12:21

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Παρίσι ξεκινά σήμερα τις εργασίες του στη γαλλική πρωτεύουσα, αποτελώντας το σημείο συνάντησης κορυφαίων εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Ελλάδας. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η χαρτογράφηση των γεωπολιτικών ανατροπών και οι προοπτικές μιας Ευρώπης που αλλάζει ραγδαία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν επίσης στις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως η ενεργειακή θωράκιση της Ε.Ε. και η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, θα λάβουν μέρος ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο του Προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Moulin, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς (2019–2024), ο Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Γιώργος Παγουλάτος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεβαστή Βολουδάκη καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας.

Σημαίνοντες εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου δίνουν το παρών

Ισχυρή θα είναι και η παρουσία του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού τομέα, με τη συμμετοχή του Pierre Antoine Vacheron, CEO της Worldline, του Jean Paul Agon, Προέδρου της L'Oreal, του Vincent Megaides, Διευθύνοντος Συμβούλου της Thales Greece, του Βασίλη Αντωνιάδη, Managing Director & Senior Partner Athens της BCG, του Θεόδωρου Τζούρου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και της Χίλντας Αλυσανδράτου, Διευθύντριας Προώθησης Επενδύσεων, Τουρισμού, Ακινήτων και Δημιουργικών Βιομηχανιών της Enterprise Greece.

Τις στρατηγικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας θα αναλύσουν, μεταξύ άλλων, ο François Heisbourg, Ειδικός Σύμβουλος του International Institute for Strategic Studies και της Fondation pour la Recherche Stratégique, o Pascal Ausseur, Γενικός Διευθυντής, Fondation Méditerranéenne d’études Stratégique καθώς και η Verena Ross, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Παρίσι φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τα μείζονα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φόρουμ οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» και υπό την αιγίδα της της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και περισσότερες πληροφορίες

Gold Sponsor: Piraeus

Sponsors: Enterprise Greece - Worldline

Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές 05 Φεβρουαρίου 2026
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε 05 Φεβρουαρίου 2026
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε

