Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μεταφορών, με το οποίο επιλύονται συσσωρευμένα τεχνικά, θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα που αφορούν κρίσιμους τομείς αρμοδιότητάς του.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο ουσίας, το οποίο συγκεντρώνει αναγκαίες ρυθμίσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια, εκσυγχρονίζει παρωχημένες διαδικασίες, καλύπτει θεσμικά κενά και διορθώνει αστοχίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.

Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Για τον λόγο αυτό:

  • Ενισχύεται ουσιαστικά το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.
  • Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.
  • Για πρώτη φορά εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας συστηματικά την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.

Σημαντικό σκέλος του νομοσχεδίου αφορά τον έλεγχο και την ασφάλεια των οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.
  • Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλου οχημάτων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ταξί και τις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

  • Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.
  • Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.
  • Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τους συγκοινωνιακούς φορείς, με αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας τους και βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση υποδομών.

Πρότυπες Προτάσεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επί του ν. 4903/22 εξορθολογίζεται η διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των πρότυπων προτάσεων. Επιπλέον, απαλείφονται διαφοροποιήσεις που υφίστανται στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, με τη διαγωνιστική διαδικασία όλων των υπολοίπων δημοσίων συμβάσεων.

Σκοπός είναι αφενός να προχωρήσει η εξέταση των ήδη κατατεθειμένων πρότυπων προτάσεων και αφετέρου, να κατατεθούν νέες.

Ειδικότερα, στα σχετικά άρθρα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Καταργείται ο χρονικός περιορισμός ως προς την υποβολή προτύπων προτάσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου και ορίζεται ότι τέτοια υποβολή μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή ευελιξίας στους οικονομικούς φορείς ως προς τον χρόνο υποβολής των προτύπων προτάσεών τους αίροντας σχετικούς περιορισμούς.
  • Καταργείται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας εξέτασης των πρότυπων προτάσεων. Ο καθορισμός της σειράς εξέτασης της κάθε πρότασης επαφίεται στην κρίση της επιτροπής, η οποία προτεραιοποιεί τις προτάσεις με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής.
  • Καθορίζεται το κατώτατο όριο για τον καθορισμό των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, προκειμένου αυτά να κυμαίνονται σε εύλογο ύψος.
  • Καταργούνται οι ειδικοί κανόνες για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, ως προς τις ελάχιστες προθεσμίες για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προσφορών.

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Από τη θέσπιση των διατάξεων σύστασης της ΑΠΑ το 2020 και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής το έτος 2022, για πρώτη φορά επιχειρείται στοχευμένα μέσω δέσμης διατάξεων η βελτίωση του νόμου της ΑΠΑ, του ν. 4757/2020. Οι εν λόγω διατάξεις στοχεύουν στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α., στην ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου και στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής της λειτουργίας.

