8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54

Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 12:12

«Η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα. «Ανακοινώνονται 112 επενδυτικά σχέδια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ που θα λάβουν ενίσχυση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 290 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε πως «περίπου τα μισά επενδυτικά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – τη Μακεδονία μας και τη Θράκη. Είναι επενδύσεις στη χημική βιομηχανία, στη μεταλλευτική βιομηχανία, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία τροφίμων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο έχει πέσει το βάρος σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την εξαιρετική δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων έγιναν μέσα σε 90 ημέρες όπως ήταν η δέσμευση που είχε δοθεί. «Στόχος είναι η συμβολή σε μια πιο παραγωγική οικονομία, που δίνει έμφαση στην περιφέρεια και δημιουργεί νέες δουλειές ώστε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο καταγωγής τους», ανέφερε και προσέθεσε λέγοντας πως «θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα».

Σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε στην εκδήλωση για το «The Greek AI Accelerator», στην οποία ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως δίνεται μεγάλο βάρος στην AI τεχνολογία και στη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική οικονομία. «Είναι ένας ξεχωριστός κόσμος αυτός της καινοτομίας και των startups που μπορεί να μας επηρεάσει ευρύτερα. Καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αν δεν βάλει μέσα της και την καινοτομία. Αφορά κατά κύριο λόγο νέους επιστήμονες, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ενώ επιστρέφουν νέα παιδιά από το εξωτερικό», τόνισε χαρακτηριστικά και επισήμανε πως στα ερευνητικά κέντρα «γίνονται έργα αναβάθμισης των υποδομών τους συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ξεχωριστή αναφορά μάλιστα στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία, όπου δημιουργείται AI GIGA Factory που βάζει την περιοχή στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών της χώρας και θα δημιουργήσει 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, σημείωσε πως «μέσα στο 2026 θα υπάρξει ξεχωριστό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη ύψους 150 εκατ. ευρώ. «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, όμως μπαίνουν και ορισμένα ηθικά διλήμματα. Γι’ αυτό και στη Συντραγματική Αναθεώρηση, «μία από από τις πρόνοιες πρέπει να είναι ότι η ΑΙ θα μείνει για πάντα ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και όχι το αντίστροφο», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, τόνισε πως «έχει μπει σε πλήρη λειτουργία και σύντομα οι πολίτες θα διαπιστώσουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Θα δουν στην πράξη πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία αυτής της Αρχής και η μεταρρύθμιση της εποπτείας της αγοράς».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην στρατηγική συμφωνία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανάμεσα στην ΟΝΕΧ και την κορεάτικη εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology. «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που αφορά την κατασκευή τροχαίου υλικού που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ευρύτερη περιοχή σε διαμετακομιστικό, μεταφορικό κέντρο, ενισχύει τη βιομηχανική βάση της χώρας».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αρκετά διαφορετικά απ’ αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Η ΝΔ έχει κεντρική θέση, αποτελεί τον πολιτικό κομό της σταθερότητας, της προοπτικής και της υπευθυνότητας. Όταν πλησιάζουμε στην εκλογές, εκεί μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα και είμαι σίγουρος πως η ΝΔ θα είναι πιο ψηλά. Το ζητούμενο είναι οι πολιτικές μας να πείθουν τους Έλληνες ότι έχουμε το πιο σωστό όραμα για το μέλλον τους».

