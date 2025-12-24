Η Masdar κατασκευάζει στην Μαλαισία το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό έργο της Νοτιοανατολικής Ασίας

Η Masdar, παγκόσμιος ηγέτης στην καθαρή ενέργεια, ανακοίνωσε το πρώτο της έργο στη Μαλαισία, με την υπογραφή συμφωνίας αγοράς ενέργειας (PPA) για την ανάπτυξη ενός έργου πλωτής ηλιακής φωτοβολταϊκής (PV) ισχύος 200 μεγαβάτ (MW) στο φράγμα Chereh στην πολιτεία Pahang.

Το έργο θα αναπτυχθεί από κοινοπραξία με επικεφαλής την Masdar, σε συνεργασία με τους Μαλαισιανούς εταίρους Citaglobal και Tiza Global. Η PPA υπογράφηκε με την Tenaga Nasional Berhad, την εθνική εταιρεία κοινής ωφέλειας της Μαλαισίας. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το εργοστάσιο Chereh Dam, ισχύος 200MW, θα γίνει το μεγαλύτερο πλωτό ηλιακό έργο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Καταλαμβάνοντας περίπου 950 στρέμματα, το εργοστάσιο Chereh Dam θα έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 300MWp (200MWac), αρκετή για να τροφοδοτήσει το ισοδύναμο άνω των 100.000 κατοικιών. Η αξία του έργου εκτιμάται σε περισσότερα από 850 εκατομμύρια RM (208 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η επένδυση ενισχύει τη θέση της Masdar ως βασικού εταίρου στην επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού της Μαλαισίας, η οποία έχει στοχεύσει στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό της μείγμα στο 35% έως το 2030 και η πλωτή ηλιακή ενέργεια αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:«Αυτό το έργο-ορόσημο, η μεγαλύτερη ανάπτυξη πλωτών ηλιακών συστημάτων παγκοσμίως και το εναρκτήριο έργο μας στη Μαλαισία, επιβεβαιώνει την εμπειρία της Masdar στην πλωτή ηλιακή ενέργεια και τη θέση μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε όλη την περιοχή. Αξιοποιώντας την εμπειρία μας στην παροχή λύσεων σε κλίμακα κοινής ωφέλειας παγκοσμίως, μπορούμε να παρέχουμε οικονομικά προσιτή, ασφαλή καθαρή ενέργεια στον λαό της Μαλαισίας. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την Citaglobal, την Tiza Global και την κυβέρνηση της Μαλαισίας για να βοηθήσουμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου οδικού χάρτη της χώρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ο Tan Sri, Δρ. Mohamad Norza Zakaria, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Πρόεδρος της Citaglobal Berhad, δήλωσε:«Αυτό το έργο αντικατοπτρίζει τον ρόλο της Citaglobal ως μακροπρόθεσμου εταίρου της Μαλαισίας στην παροχή βιώσιμων ενεργειακών υποδομών. Συνδυάζοντας την παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη της Masdar με την ισχυρή τοπική ικανότητα εκτέλεσης και τη θεσμική κατανόηση της Citaglobal, αυτή η συνεργασία μας δίνει την πεποίθηση ότι το πλωτό ηλιακό έργο Chereh θα παραδοθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα της Μαλαισίας».

Το έργο εξασφαλίστηκε μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλης Κλίμακας Ηλιακής Ενέργειας (LSS) Cycle 5+ της Μαλαισίας, με το παγκόσμιο δίκτυο και τις συνεργασίες της αλυσίδας εφοδιασμού της Masdar να είναι το κλειδί για την επίτευξη της προσφοράς της κοινοπραξίας L1, της χαμηλότερης τιμής στην κατηγορία της πλωτής ηλιακής ενέργειας. Η ανάθεση αντικατοπτρίζει τα αποδεδειγμένα διαπιστευτήρια της Masdar στην ανάπτυξη πλωτών ηλιακών φωτοβολταϊκών σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού Cirata 145MW στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας.

Το πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο Chereh θα είναι το εναρκτήριο έργο του οδικού χάρτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 10 γιγαβάτ (GW) που συμφωνήθηκε μεταξύ της Masdar και της Μαλαισιανής Αρχής Ανάπτυξης Επενδύσεων (MIDA) το 2023. Η Masdar προχωρά επίσης σε μελέτη σκοπιμότητας για μια μεγάλη πλωτή ηλιακή εγκατάσταση στη δεξαμενή Murum στο Sarawak, σε συνεργασία με την Sarawak Energy και την Gentari.

Αυτό το έργο θα ενισχύσει περαιτέρω την ανανεώσιμη ικανότητα της Μαλαισίας και θα υποστηρίξει βασικές εθνικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Χάρτη Πορείας για την Ενεργειακή Μετάβαση και του Νέου Βιομηχανικού Γενικού Σχεδίου 2030.

Ένας βασικός πυλώνας του έργου είναι η δέσμευση της Masdar να συνεργάζεται στενά με τις αρχές της Μαλαισίας και τους τοπικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας. Αυτές οι συνεργασίες, όπως η Συμφωνία Τοποθέτησης που υπογράφηκε με την Pahang Water & Energy Resources, έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση, την ισχυρή τοπική ολοκλήρωση και τη μακροπρόθεσμη συνέχεια μετά την ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας (COD), ενισχύοντας τον ρόλο του έργου ως διαρκούς εθνικού περιουσιακού στοιχείου.

Το έργο θα αναπτύξει τεχνολογία πλωτής ηλιακής ενέργειας τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει το μοναδικό σχήμα και τα χαρακτηριστικά του φράγματος Chereh, βελτιστοποιώντας την απόδοση, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη λειτουργική αποδοτικότητα. Η ανάπτυξη θα χρηματοδοτηθεί μέσω μιας δομής χρηματοδότησης έργου χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με τη συμμετοχή διεθνών δανειστών, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στα θεμελιώδη στοιχεία του έργου.

Με ένα διευρυνόμενο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο σε περισσότερες από 40 χώρες και την εντολή για την παροχή 100 GW καθαρής ενέργειας έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να προωθεί επεκτάσιμα έργα που παρέχουν οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια και ευθυγραμμίζονται με τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους.