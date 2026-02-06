ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της

Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 14:13

Η METLEN ανακοίνωσε σήμερα ότι, παρά τη σταθερή και ανθεκτική απόδοση της βασικής δραστηριότητάς της, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες, λόγω απρόβλεπτων υπερβάσεων σε κόστη της δραστηριότητας της M Power Projects (MPP) και της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο του asset rotation plan της M Renewables, δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος EBITDA για το 2025.

Η Εταιρεία πλέον προβλέπει ότι το EBITDA για το 2025 θα διαμορφωθεί κατά περίπου 25% χαμηλότερα.

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται κατωτέρω:

1. Προκλήσεις στην M Power Projects

Στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025, η Εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η απόδοση της M Power Projects (πλέον μέρος της Renewables, Storage & Energy Transition [MRES-ET]) είχε επηρεαστεί από απρόβλεπτες προκλήσεις, κυρίως στο έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση κόστους και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα.

Σε συνέχεια της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τέθηκαν σε εφαρμογή ενισχυμένες πολιτικές και διαδικασίες και πλέον πραγματοποιούνται τριμηνιαίοι έλεγχοι όλων των έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κόστος, τα χρονοδιαγράμματα και οι προϋπολογισμοί παραμένουν εντός προγραμματισμού. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κλεισίματος του Δ’ τριμήνου και του FY2025, η Εταιρεία έχει εντοπίσει πρόσθετες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα, που επιβαρύνουν αποκλειστικά την απόδοση της MPP, χωρίς να επηρεάζουν τις βασικές μας δραστηριότητες. Τα επηρεαζόμενα έργα πλέον αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας και βάσει του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Η Διοίκηση έχει ήδη εφαρμόσει πρόσθετους επιχειρησιακούς/λειτουργικούς ελέγχους και ενισχυμένα μέτρα εποπτείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των έργων στο μέλλον. Παράλληλα, στο πλαίσιο του πρόσφατου εταιρικού μετασχηματισμού "Big 3", ο πρώην τομέας της M Power Projects, έχει πλέον πλήρως ανασχηματισθεί και ενσωματωθεί στον νέο κλάδο MRES-ET, που αποτελεί τη συνέχεια του διεθνώς επιτυχημένου τομέα MRES.

2. Χρονισμός Ολοκλήρωσης των Συναλλαγών στο Asset Rotation Plan της M Renewables

Τρεις συναλλαγές στο πλαίσιο του Asset Rotation Plan της M Renewables (σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία) αναμενόταν αρχικά να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ετήσιος έλεγχος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη και η δημοσίευσή τους έχει προγραμματιστεί για 31 Μαρτίου 2026. Η METLEN διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ρευστότητα άνω των €4 δισ. στο τέλος του 2025 και προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό σε επίπεδα αντίστοιχα του Α’ εξαμήνου του 2025, περίπου €2 δισ., αντανακλώντας ανθεκτικότητα και συνεπή εκτέλεση στις βασικές δραστηριότητες. Η λειτουργική κερδοφορία, χωρίς τις ζημιές της MPP, θα ανταποκρινόταν στις προηγούμενες προβλέψεις για EBITDA €1 δισ.

Οι επιδόσεις του 2026 έχουν ξεκινήσει θετικά, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις της αγοράς, την καλή πορεία των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών στους πυλώνες ανάπτυξής της.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day τον Απρίλιο 2025, παραμένουν αμετάβλητες, με EBITDA μεταξύ €1.900–2.080 εκατ. μέσω οργανικής ανάπτυξης ενώ δυνητικές M&A συναλλαγές στη Δ. Ευρώπη, αναμένεται να οριστικοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza 06 Φεβρουαρίου 2026
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης! 06 Φεβρουαρίου 2026
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ

Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη

Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ